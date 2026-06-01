Scarface, la villa di Tony Montana in vendita (e la cifra è da capogiro)

La casa del potere, dell'eccesso e delle ombre di Scarface non vive soltanto nella memoria dei fan del film di Brian De Palma. Esiste davvero, affaccia sulla Biscayne Bay e oggi è tornata sul mercato con una cifra capace di far impallidire anche Tony Montana: 237 milioni di dollari. Una somma vertiginosa per una residenza che non è semplicemente una villa di lusso, ma un pezzo dell'immaginario cinematografico di intere generazioni, con una storia che passa dal cinema alla politica americana.

Nel film del 1983 la proprietà era legata al mondo di Frank Lopez, il boss interpretato da Robert Loggia e figura chiave nell'ascesa del personaggio di Al Pacino. Oggi quella stessa dimora è una delle abitazioni più sorprendenti degli Stati Uniti, non solo per il prezzo ma per ciò che rappresenta: un luogo in cui estetica anni Ottanta, mito hollywoodiano e ricchezza estrema sembrano essersi fermati nel tempo.

In vendita la villa di Scarface in Florida

Scarface, una scena

Situata a Key Biscayne, in Florida, la residenza si estende su circa 13.000 piedi quadrati e comprende cinque camere da letto, oltre sette bagni e una palestra che, all'occorrenza, può diventare una sesta stanza. Numeri già importanti, certo, ma il vero colpo d'occhio arriva dall'esterno: la proprietà dispone di 862 piedi di affaccio diretto sulla Biscayne Bay, quasi tre campi da football, con una vista libera sullo skyline di Miami.

Il prezzo richiesto, pari a 237 milioni di dollari, la colloca tra le proprietà residenziali più imponenti attualmente sul mercato americano. La cifra, secondo quanto riportato dai media statunitensi, corrisponderebbe a oltre 18.000 dollari al piede quadrato. In altre parole, non si compra soltanto una casa, si compra uno status symbol, una scenografia entrata nella leggenda e una posizione che, nel mercato del lusso di Miami, pesa quanto e forse più dei metri quadrati.

A rendere ancora più esclusiva la proprietà c'è anche una marina privata, pensata per accogliere yacht di grandi dimensioni. Un dettaglio perfettamente coerente con l'atmosfera eccessiva, da sogno proibito e lusso sfacciato che Scarface ha contribuito a imprimere nella memoria collettiva.

Tutto il fascino del film con Al Pacino nella dimora esclusiva

Al Pacino in una scena del film

Tra gli elementi più riconoscibili della villa c'è ancora l'ascensore in vetro apparso nel film, quasi una reliquia per i fan di Scarface. La casa, costruita nei primi anni Ottanta, conserva infatti una parte importante della sua identità originaria, compresa quell'eleganza esagerata e un po' teatrale che dialoga alla perfezione con l'universo del film.

Scarface, del resto, non è mai stato soltanto un gangster movie. In oltre quarant'anni è diventato un'estetica, un linguaggio, un archivio di immagini e battute iconiche. L'interpretazione di Al Pacino resta una delle più indimenticabili della sua carriera, mentre la villa di Key Biscayne continua ad alimentare il fascino di un film sull'ambizione cieca e autodistruttiva.

Prima di Scarface c'era Nixon

La storia della proprietà, però, non comincia con Hollywood. Prima di diventare una delle location più riconoscibili di Scarface, l'area faceva parte del complesso utilizzato da Richard Nixon come Winter White House, la residenza invernale del presidente. A ricordare quel passato c'è ancora un eliporto presidenziale, che aggiunge un ulteriore strato di fascino a una villa già carica di racconti.

È proprio questa doppia anima a rendere la residenza così particolare. Da un lato il mito eccessivo, dall'altro un frammento di storia politica americana. Due mondi lontanissimi, almeno in apparenza, che si incontrano nello stesso indirizzo affacciato sull'acqua.