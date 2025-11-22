Scarface: una scintillante steelbook 4K UHD tutta nuova per il cult con Al Pacino

Per chi si fosse perso la precedente Vault Edition, ecco una steelbook nuova di zecca per il celebre film con Al Pacino nei panni di Tony Montana. Video 4K sempre al top e tantissimi extra.

Al Pacino in Scarface
APPROFONDIMENTO di 22/11/2025

Vi siete persi le precedenti edizioni di Scarface in 4K e soprattutto la celebre Vault Edition? Siete non solo fan del film ma anche collezionisti e pretendete la giusta attenzione anche nella forma? Niente paura, adesso grazie a Plaion il leggendario cult diretto da Brian De Palma, è stato appena rilasciato con una nuovissima iconica steelbook a due dischi, naturalmente con la versione 4K UHD oltre a quella blu-ray. Il modo migliore dunque per ripercorrere la storia di Tony Montana e conservare il film in un'edizione prestigiosa.

Scarface: Michelle Pfeiffer in una scena del film
Il fascino di Michelle Pfeiffer in Scarface

Un crime intriso di potere, eccesso, sangue, violenza e morte, che si ricorda per la magistrale interpretazione di Al Pacino nei panni del criminale che inizia un'irresistibile ascesa nel mondo della malavita grazie alla sua incredibile crudeltà e determinazione, ma anche per la sceneggiatura di Oliver Stone e la colonna sonora incalzante firmata da Giorgio Moroder. Per quest'edizione sulla cover della steelbook ci sono tutti i protagonisti della storia capeggiati da Tony Montana, mentre sul retro c'è l'illustrazione della celebre statua con la scritta The World is Yours.

Steelbook dal look meraviglioso e video 4K eccellente

Scarface Steelbook Cover
La cover della steelbook di Scarface

Ma oltre alla bella, affascinante e tutta nuova confezione metallica, per soddisfare lo spettatore è necessaria anche un'appagante parte tecnica, ovvero la qualità del video 4K UHD, non sempre scontata per un film del 1983. Enbbene le attese sono soddisfatte e anche questa edizione conferma quanto di buono visto nelle precedenti versioni 4K. Innanzitutto grazie a un livello eccellente del dettaglio, che si rivela ottimo su tutti gli elementi del quadro: infatti primi piani, abiti sgargianti e svafillanti locali notturni regalano tutti un'impressionante serie di particolari, oltre a un quadro nitido, solido e compatto.

Al Pacino e Michelle Pfeiffer in una scena di SCARFACE
Un momento di relax per Tony Montana

Spettacolo superbo anche sul fronte cromatico con una tavolozza ricca che lascia il segno: i colori infatti sono brillanti e intensi, ma mai artificiali: a impressionare soprattutto l'impatto del rosso del sangue e quello delle insegne al neon di Miami, come anche l'azzurro delle piscine. Non ci sono alterazioni della grana originale, che forse a volte è un po' rumorosa ma che si rivela sempre organica e naturale. Nelle scene più scure, oltre a una maggior morbidezza del dettaglio, affiora una certa pastosità che un po' annacqua i particolari nell'oscurità. Ma si tratta di piccoli difetti praticamente fisiologici che non tolgono valore a un video di ottimo livello.

Audio: discreto l'italiano, molto più avvincente l'originale inglese

Scarface Steelbook Retro
Il retro della steelbook di Scarface

Diverso il discorso per quanto riguarda l'audio, che per la traccia italiana si ferma sempre a un DTS 2.0 di discreta qualità ma permeato inevitabilmente da una sensazione di datato, con un suono un po' soffocato e sacrificato nella spazialità e nei dialoghi che hanno alcune sibilanti un po' fastidiose. Il DTS:X inglese, anche se necessita un aumento del volume, risuona certamente più corposo e armonico, con un più preciso posizionamento degli effetti ambientali. Insomma la sensazione di immersione è decisamente maggiore, soprattutto nelle caotiche sparatorie e nella colonna sonora, dove l'apporto dei surround e l'entrata dei bassi rendono sicuramente più incisiva la scena sonora.

Gli extra: la reunion del 2018 e quasi tre ore di contributi

Al Pacino è il ganster esaltato dalla gloria di SCARFACE
Al Pacino scatena la sua potenza di fuoco

Abbondante e interessante il pacchetto degli extra, che vanta quasi tre ore di contributi, anche se solo uno è più recente e lo troviamo già nel disco 4K. Si tratta di Scarface: rimpatriata per il 35° anniversario (27 minuti), ovvero la reunion tenutasi nel 2018 al Beacon Theater di New York City con il regista Brian De Palma e gli attori Al Pacino, Michelle Pfeiffer e Steven Bauer che parlano delle origini del progetto, della violenza del film, della sceneggiatura, delle interpretazioni, delle riprese e altro ancora. Sul disco blu-ray, oltre alla reunion, troviamo gli altri contenuti speciali. Si parte con Il fenomeno Scarface (38' e mezzo), documentario sulla storia del film, il debutto, la risposta della critica e del pubblico, le discussioni e le controversie che ne seguirono.

F. Murray Abraham e Al Pacino in una scena di SCARFACE
F. Murray Abraham e Al Pacino in una scena di Scarface

A seguire Il mondo di Tony Montana (12') con interventi di autori, direttori di giornali e funzionari delle forze dell'ordine, e La rinascita (10') su come il film del 1932 di Howard Hawks e Richard Rosson abbia ispirato quello di De Palma. A seguire La recitazione (15') sulle performance degli attori, e La creazione (29' e mezzo) con De Palma, il produttore Martin Bregman, Oliver Stone e membri del cast e della troupe che raccontano le sfide del film. Per chiudere troviamo alcune Scene eliminate (22' e mezzo), Scarface: la versione televisiva (3') e Scarface: la realizzazione del gioco (12') sul videogame del 2006.