Scarface: una scintillante steelbook 4K UHD tutta nuova per il cult con Al Pacino

Vi siete persi le precedenti edizioni di Scarface in 4K e soprattutto la celebre Vault Edition? Siete non solo fan del film ma anche collezionisti e pretendete la giusta attenzione anche nella forma? Niente paura, adesso grazie a Plaion il leggendario cult diretto da Brian De Palma, è stato appena rilasciato con una nuovissima iconica steelbook a due dischi, naturalmente con la versione 4K UHD oltre a quella blu-ray. Il modo migliore dunque per ripercorrere la storia di Tony Montana e conservare il film in un'edizione prestigiosa.

Il fascino di Michelle Pfeiffer in Scarface

Un crime intriso di potere, eccesso, sangue, violenza e morte, che si ricorda per la magistrale interpretazione di Al Pacino nei panni del criminale che inizia un'irresistibile ascesa nel mondo della malavita grazie alla sua incredibile crudeltà e determinazione, ma anche per la sceneggiatura di Oliver Stone e la colonna sonora incalzante firmata da Giorgio Moroder. Per quest'edizione sulla cover della steelbook ci sono tutti i protagonisti della storia capeggiati da Tony Montana, mentre sul retro c'è l'illustrazione della celebre statua con la scritta The World is Yours.

Steelbook dal look meraviglioso e video 4K eccellente

La cover della steelbook di Scarface

Ma oltre alla bella, affascinante e tutta nuova confezione metallica, per soddisfare lo spettatore è necessaria anche un'appagante parte tecnica, ovvero la qualità del video 4K UHD, non sempre scontata per un film del 1983. Enbbene le attese sono soddisfatte e anche questa edizione conferma quanto di buono visto nelle precedenti versioni 4K. Innanzitutto grazie a un livello eccellente del dettaglio, che si rivela ottimo su tutti gli elementi del quadro: infatti primi piani, abiti sgargianti e svafillanti locali notturni regalano tutti un'impressionante serie di particolari, oltre a un quadro nitido, solido e compatto.

Un momento di relax per Tony Montana

Spettacolo superbo anche sul fronte cromatico con una tavolozza ricca che lascia il segno: i colori infatti sono brillanti e intensi, ma mai artificiali: a impressionare soprattutto l'impatto del rosso del sangue e quello delle insegne al neon di Miami, come anche l'azzurro delle piscine. Non ci sono alterazioni della grana originale, che forse a volte è un po' rumorosa ma che si rivela sempre organica e naturale. Nelle scene più scure, oltre a una maggior morbidezza del dettaglio, affiora una certa pastosità che un po' annacqua i particolari nell'oscurità. Ma si tratta di piccoli difetti praticamente fisiologici che non tolgono valore a un video di ottimo livello.

Audio: discreto l'italiano, molto più avvincente l'originale inglese

Il retro della steelbook di Scarface

Diverso il discorso per quanto riguarda l'audio, che per la traccia italiana si ferma sempre a un DTS 2.0 di discreta qualità ma permeato inevitabilmente da una sensazione di datato, con un suono un po' soffocato e sacrificato nella spazialità e nei dialoghi che hanno alcune sibilanti un po' fastidiose. Il DTS:X inglese, anche se necessita un aumento del volume, risuona certamente più corposo e armonico, con un più preciso posizionamento degli effetti ambientali. Insomma la sensazione di immersione è decisamente maggiore, soprattutto nelle caotiche sparatorie e nella colonna sonora, dove l'apporto dei surround e l'entrata dei bassi rendono sicuramente più incisiva la scena sonora.

Gli extra: la reunion del 2018 e quasi tre ore di contributi

Al Pacino scatena la sua potenza di fuoco

Abbondante e interessante il pacchetto degli extra, che vanta quasi tre ore di contributi, anche se solo uno è più recente e lo troviamo già nel disco 4K. Si tratta di Scarface: rimpatriata per il 35° anniversario (27 minuti), ovvero la reunion tenutasi nel 2018 al Beacon Theater di New York City con il regista Brian De Palma e gli attori Al Pacino, Michelle Pfeiffer e Steven Bauer che parlano delle origini del progetto, della violenza del film, della sceneggiatura, delle interpretazioni, delle riprese e altro ancora. Sul disco blu-ray, oltre alla reunion, troviamo gli altri contenuti speciali. Si parte con Il fenomeno Scarface (38' e mezzo), documentario sulla storia del film, il debutto, la risposta della critica e del pubblico, le discussioni e le controversie che ne seguirono.

F. Murray Abraham e Al Pacino in una scena di Scarface

A seguire Il mondo di Tony Montana (12') con interventi di autori, direttori di giornali e funzionari delle forze dell'ordine, e La rinascita (10') su come il film del 1932 di Howard Hawks e Richard Rosson abbia ispirato quello di De Palma. A seguire La recitazione (15') sulle performance degli attori, e La creazione (29' e mezzo) con De Palma, il produttore Martin Bregman, Oliver Stone e membri del cast e della troupe che raccontano le sfide del film. Per chiudere troviamo alcune Scene eliminate (22' e mezzo), Scarface: la versione televisiva (3') e Scarface: la realizzazione del gioco (12') sul videogame del 2006.