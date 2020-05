Blow: ecco cosa hanno sniffato Johnny Depp e gli altri attori nelle scene del film

Blow, film del 2001 diretto da Ted Demme e interpretato da Johnny Depp, narra la storia di George Jung, un ragazzo di una piccola città americana che arriva a guadagnare cento milioni di dollari grazie ai suoi contatti con il cartello messicano di Medellin. Quando è uscito il film Boston George era già una vera e propria leggenda dietro le sbarre; in molte scene della pellicola i protagonisti sniffano cocaina: ma in realtà quale sostanza stavano realmente utilizzando gli attori sul set?

Il più delle volte gli attori non assumono vere sostanze, a meno che non si chiamino Nicolas Cage, noto per aver confessato ai giornalisti di aver sniffato cocaina al fine di prepararsi per il suo ruolo in Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans. Solitamente i produttori di Hollywood hanno qualche asso nella manica e, spesso, gli attori stanno semplicemente sniffando ingredienti solitamente utilizzati in cucina, come nel caso di Blow: durante le riprese del film gli attori utilizzano esclusivamente latte in polvere al fine di simulare la consistenza e l'aspetto della cocaina.

Seth Brown spiega in un video di youtube che spesso sul set viene anche utilizzata una sostanza chiamata Isonitol, un normale integratore contenente vitamina B; la sostanza viene pestata in un mortaio al fine di renderla "sniffabile" per poi essere utilizzata in tutta sicurezza dagli attori sul set senza nessun tipo di complicazione.

Ted Demme, il regista del film in cui compaiono, nel ruolo di padre e figlio, Ray Liotta e Johnny Depp, è morto meno di un anno dopo la fine delle riprese, durante una partita di basket. Un esame tossicologico post mortem ha rivelato che la cocaina ha probabilmente contribuito alla morte del regista statunitense.