Scarface, l'abito di Al Pacino sarà venduto all'asta

Niente di meglio che l'abito indossato in Scarface da Al Pacino per vestire i panni di un vero gangster: la Julien's Auction realizzerà ad Aprile un'asta in cui potreste aggiudicarvi l'abito gessato indossato dall'attore sul set.

Al Pacino è un magnifico Tony Montana nel film SCARFACE

L'abito non avrà tracce di cocaina (si spera), ma sarà completo dei tre pezzi gessati originali in stile gangster blu scuro, indossato dalla leggenda Al Pacino: il 29 Aprile partirà l'asta della celebre Julien's Auction dedicata alla leggenda del cinema moderno, tra cui ci sarà appunto anche l'abito del signore della droga di Miami, Tony Montana.

Il completo messo all'asta è proprio quello indossato dal sei volte vincitore dell'Oscar nel memorabile atto finale di Scarface. L'abito è forse l'unico costume da gangster a righe di Scarface originale che è ancora rimasto disponibile alla vendita. Quindi si potrebbe supporre che la base d'asta di partenza possa essere abbastanza alta...

Scarface, uno dei film più controversi dell'epoca, è considerato uno dei migliori film di genere crime di tutti i tempi. Per poter partecipare all'asta online, è necessario registrarsi con largo anticipo su JuliensLive.com/signup/, per evitare di intasare la linea. Per fare offerte, basterà accedere all'account che avrete registrato, oppure potrete farle anche tramite l'app o telefonando al numero (310) 836-1818.

È possibile seguire l'evento anche senza partecipare, sempre tramite il sito e live su JuliensLive.com.