Saw XI, annunciato il regista: è un volto noto del franchise horror

Nelle ultime ore è stato annunciato il nome del regista di Saw XI, undicesimo capito della saga horror di Lionsgate. Si tratta di un volto noto del franchise, ovvero Kevin Greutert.

Grautert, che ha diretto anche Saw VI nel 2009 e Saw 3D nel 2010, è tornato al franchise con successo l'anno scorso, riportando Jigsaw al cinema e ottenendo la migliore performance della saga al box-office da anni a questa parte.

Anche se gli sceneggiatori del film non torneranno (non si sa ancora chi scriverà la nuova sceneggiatura), il ritorno di Greutert ha perfettamente senso, considerando che il franchise punta a portare un altro capitolo nelle sale quest'anno. Questo dà loro relativamente poco tempo per svilupparlo e produrlo.

Saw, dove eravamo rimasti?

Saw X si svolgeva tra gli eventi dei primi due film e riportava in scena sia il Jigsaw di Tobin Bell che l'Amanda di Shawnee Smith. Si è trattato di un ritorno in gran forma, che ha entusiasmato i fan perché nel tempo trascorso dalla morte di Jigsaw, il franchise aveva tentato e fallito un paio di volte nel tentativo di recuperare l'energia dei primi film.

I produttori hanno spesso scherzato sulla cattiva idea di uccidere il loro cattivo in Saw III, poiché il franchise non è di natura soprannaturale, quindi una vera e propria resurrezione è più o meno fuori dai giochi.

Saw XI confermato da Lionsgate, uscirà prima di quanto pensiate

"In origine, volevamo portarlo [Spiral] più all'interno dell'universo di Saw, con Tobin Bell", aveva dichiarato il produttore Oren Koules a proposito dello spinoff del 2021 di Chris Rock. "Lionsgate ci ha convinto a fare un film indipendente. Ho amato Spiral, ne sono davvero orgoglioso, ma non ha fatto quello che speravamo al botteghino. Abbiamo deciso di tornare indietro e realizzare la storia che avevamo originariamente pianificato [con Saw X]".