Saw X: il nuovo trailer Italiano ufficiale dell'atteso film, in sala dal 25 ottobre

Ecco il nuovo trailer in italiano di Saw X, il film che si colloca temporalmente tra il primo e il secondo capitolo della saga.

Eagle Pictures ha appena pubblicato il nuovo ed inquietante trailer Italiano ufficiale di Saw X, il decimo capitolo del franchise horror con protagonista Jigsaw, un riferimento al popolare gioco da tavolo L'allegro chirurgo. Il nuovo filmato mostra ai fan alcune scene inedite della pellicola che arriverà nelle sale il 25 ottobre 2023.

Ambientato tra gli eventi di Saw - L'enigmista del 2004 e Saw 2 - La soluzione dell'enigma del 2005 con un John Kramer ancora vivo, il in parte un sequel e in parte un prequel all'interno del franchise creato da James Wan e Leigh Whannell e vede l'iconico killer Jigsaw dare una svolta alle sue famigerate trappole mortali.

Saw X: una foto del film horror

La sinossi della pellicola recita: "John Kramer (Tobin Bell) è tornato. Il più macabro e disturbante capitolo della saga di SAW si addentra nel gioco più intimo e personale di Jigsaw. Nel film, ambientato nell'arco temporale che unisce SAW I e SAW II, John, malato e disperato, si reca in Messico per sottoporsi a una rischiosa procedura medica sperimentale nella speranza di una cura miracolosa per il suo cancro."

"Il suo sogno svanisce quando scopre che l'intera operazione non è altro che una truffa per frodare i più vulnerabili. Con un nuovo scopo, vendicarsi dei suoi truffatori, il famigerato serial killer torna al suo lavoro con il suo subdolo e inconfondibile stile."