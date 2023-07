Saw X: il primo terrificante poster del decimo film del franchise horror

Tobin Bell torna nei panni di Jigsaw nel nuovo film del franchise in uscita a fine settembre.

Lionsgate ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di Saw X, il decimo film del franchise horror che arriverà nelle sale americane il 29 settembre 2023.

Nel nuovo film della saga, John Kramer (Tobin Bell) è tornato e Saw X racconterà quindi l'ultimo capitolo degli enigmi di Jigsaw. La storia si inserirà tra gli eventi mostrati tra il primo e il secondo capitolo del franchise horror, e seguirà John, malato e disperato, che viaggia verso il Messico per sottoporsi a una procedura medica rischiosa e sperimentale, nella speranza di trovare una cura miracolosa per il suo cancro, ma scoprirà però che l'intera operazione è una truffa ai danni di chi è più vulnerabile.

Il famoso serial killer si rivolterà contro i suoi truffatori a modo proprio, con le sue celebri trappole intelligenti, contorte e malvagie.

La regia del film è di Kevin Greuteurt, mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Goldfinger e Josh Stolberg. A quasi 20 anni dal primo capitolo uscito nel 2004, la saga di Saw ha incassato complessivamente circa 1 miliardo di dollari.