Saw 10: una foto dal set mostra il ritorno di Tobin Bell come Jigsaw

A cinque anni dalla sua ultima apparizione nella saga, Tobin Bell torna a interpretare Jigsaw in Saw 10. L'attore è da ormai quasi vent'anni il volto del sadico orchestratore di torture del franchise di Saw - L'enigmista, creato nel 2004 da James Wan e Leigh Whannell, e come svelato da una foto dal set è pronto per calarsi nuovamente nella parte.

Sulla pagina fan SawSpace di Twitter è infatti comparsa una prima immagine del set di Saw 10 in cui si vede Tobin Bell in un parco mentre parla con un bambino sconosciuto. Il nuovo capitolo della saga cinematografica arriverà in sala a ottobre 2023, ma nel frattempo si sprecano le ipotesi sul possibile contenuto del film, soprattutto vista la presenza di Bell.

Ma non era già morto?

Il personaggio di Jigsaw esaurisce il suo arco narrativo in vita con Saw III - L'enigma senza fine, nel quale la malattia lo costringe a letto e infine alla morte, non senza prima seminare il terrore come suo solito. Nel quarto film addirittura viene sottoposto ad autopsia, quindi certamente non c'è grande spazio di manovra per la reintroduzione del personaggio.

Probabilmente, Bell tornerà all'interno di flashback, come successo in quasi tutti i capitoli della saga, guidando i propri discepoli nella loro memoria ricca di trauma. Oppure, Saw 10 potrebbe consistere in un vero e proprio prequel che precede gli avvenimenti del film originale. In ogni caso, i fan saranno entusiasti di ritrovare un volto tanto familiare, per una nuova e sicuramente cruenta avventura di sangue.