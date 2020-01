Saw: svelato il titolo del reboot con Chris Rock?

Il titolo del misterioso reboot di Saw interpretato da Chris Rock sarebbe stato svelato su Reddit. Un utente particolarmente attento lo avrebbe scorto sul sito web del distributore canadese Mongrel Media, che identifica il film col titolo Spiral: From the Book of Saw.

Il listino di Mongrel Media data l'uscita del film al 15 maggio, riportando correttamente il cast, perciò anche il titolo del film, conosciuto finora con il titolo di lavorazione di The Organ Donor, sembrerebbe un'informazione affidabile.

Il titolo Spiral: From the Book of Saw avrebbe senso visto il punto in cui il franchise è arrivato. Nel precedente capitolo, Saw: Legacy, si esplorava l'idea che gli insegnamenti del killer Jigsaw diventassero una religione oscura per emuli delle gesta del criminale. Spiral: From the Book of Saw indicherebbe che l'eredità di Jigsaw è stata raccolta e sistematizzata in qualche modo. Per quanto riguarda i dubbi su Chris Rock, che finora abbiamo conosciuto solo in veste di star comica, è stato lui stesso a rassicurarci sulla natura del progetto:

"Un sacco di volte vado al cinema o guardo un film o una serie tv a casa e penso 'Due battute avrebbero fatto la differenza'. Adoro Saw, ma credo che sia privo di humor. Perciò mi è sembrato un luogo fertile. Tra parentesi, vedo il nuovo the Saw come un canovaccio bianco. Sarà ancora Saw, sarà pieno di sangue, ricco di gore, ma ci sarà anche dello humor qua e là. Tranquilli però, non diventerà Scary Movie, è Saw."