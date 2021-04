Saw: una serie tv ispirata alla saga dell'Enigmista è in lavorazione

In attesa della distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Lionsgate ha confermato la possibilità che venga messa in cantiere una serie televisiva che svilupperà il concept di partenza di Saw.

shawnee smith in una scena di Saw

Qualche anno dopo l'uscita di Saw Legacy e in attesa della distribuzione di Spiral - L'eredità di Saw, Kevin Beggs, responsabile di Lionsgate Television, ha confermato l'idea di realizzare una serie televisiva basata sul concept di Saw - L'enigmista. Come riportato da Deadline, Beggs ha raccontato: "Abbiamo realizzato Dear White People che è stata un'ottima esperienza, Blindspotting sta per arrivare e American Psycho è in sviluppo. Come sempre, chiacchieriamo di continuo sulla possibilità di trasporre Saw in serie. Si tratta di semplici conversazioni".

Deadline ha aggiunto: "La convinzione è che Lionsgate TV stia per sviluppare una serie tratta da Spiral - L'eredità di Saw e affidata a Twisted Television di Mark Burg e Oren Koules". Spiral - L'eredità di Saw racconterà la storia del detective Ezekiel Zeke Banks che, sulla base degli appunti lasciatigli dal padre, si trova a indagare su una serie di omicidi crudeli che potrebbero collegarsi ad altri casi già avvenuti in città. A quanto pare, il nuovo film riscriverà il franchise di Saw piuttosto che limitarsi ad essere un mero sequel.

Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting e Production Weekly, inoltre, Lionsgate ha confermato la messa in cantiere del decimo capitolo della saga di Saw. Spiral - L'eredità di Saw sarà distribuito al cinema a partire dal 14 maggio.