Saw: Samuel L. Jackson e Chris Rock star del reboot!

Saw ritornerà nei cinema con un reboot che avrà come protagonisti Samuel L. Jackson e Chris Rock.

Le riprese del film sono attualmente in corso e per ora Lionsgate ha deciso di mantenere segreti i dettagli più importanti della trama.

Nel nuovo progetto, che prosegue il franchise horror di Saw - L'enigmista, Chris Rock avrà la parte di un detective della polizia che sta investigando su alcuni terribili crimini, mentre Samuel L. Jackson sarà il padre del giovane.

Tra gli interpreti ci saranno poi Max Minghella, che sarà il partner del poliziotto, e Marisol Nichols che interpreterà un capitano della polizia.

Nel film di Saw ci saranno, come prevedibile, dei tranelli ed enigmi mortali. Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Pensiamo che Samuel L. Jackson e Chris Rock, insieme a Max Minghella e Marisol Nichols, renderanno questo film completamente speciale all'interno del mondo di Saw e non vediamo l'ora di proporre ai fan del franchise questa nuova storia inaspettata e sinistra. Questo è il prossimo livello di Saw".

Alla regia ci sarà Darren Lynn Bousman, già autore del secondo, terzo e quarto film di Saw. Nel team di produttori ci saranno invece Mark Burg, Oren Koules e Chris Rock che ha proprio cercato di riportare nelle sale il franchise, di cui è un grande fan.

La nuova versione di Saw debutterà nei cinema il 23 ottobre 2020 e riporterà sul grande schermo la storia di John Kramer che intrappola le sue vittime mettendole poi alla prova con indovinelli, rebus e test mortali. Il franchise ha incassato quasi 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

