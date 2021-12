Saw: lo sceneggiatore anticipa il ritorno sugli schermi di John Kramer

Lo sceneggiatore della saga di Saw ha confermato su Twitter di essere al lavoro sul prossimo film in cui apparirà anche John Kramer.

La saga horror di Saw avrà un nuovo capitolo della saga: lo sceneggiatore Josh Stolberg ha infatti rivelato via Twitter di essere al lavoro sul prossimo film.

Il tweet mostra una foto in cui è ritratto accanto a Peter Goldfinger e ai produttori esecutivi Oren Koules e Mark Burg.

Lo sceneggiatore di Saw: Legacy e Spiral - L'eredità di Saw ha scritto online: "Di nuovo con la mia famiglia horror, sistemando il prossimo script di Saw. Potrei dirvi che sarà infuocato, ma lo sapete già. Quello che posso promettervi è che renderà i fan di John Kramer, davvero felici!".

Spiral, il recente capitolo della saga, non coinvolgeva il killer interpretato da Tobin Bell, apparso solo in una foto che si intravedeva in una scena del film. L'autore sembra invece aver confermato il ritorno del personaggio nel prossimo lungometraggio, nonostante sia stato ucciso in Saw III. Nei capitoli successivi, infatti, John Kramer era presente solo nei flashback.

Il regista Darren Lynn Bousman aveva rivelato che si era parlato della possibile presenza di Bell nel lungometraggio molto a lungo: "La cosa difficile è che non appena si mette Tobin Bell nel film diventa Saw 9. Se si pensa a Jigsaw in alcuni di quegli altri film appare per circa due minuti sullo schermo ed era tutto lì. L'ho ucciso in Saw III, 16 anni fa, quindi continuare a trovare dei modi intelligenti per farlo rientrare in scena... Non volevo fare un disservizio nei confronti di questo film. Nessuno può competere con Tobin Bell, non si può, è Jigsaw e non c'è nessun modo per essere all'altezza di quello che porta sullo schermo".