Saw 10: svelato il regista e la data di uscita del nuovo film della saga

Saw 10 ha ora una data di uscita: il 27 ottobre 2023.

La saga horror di Lionsgate e Twisted Pictures continuerà così con un nuovo progetto di cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Il decimo capitolo della saga horror di Saw - L'enigmista sarà diretta da Kevin Greutert, già dietro la macchina da presa di Saw VI e di Saw: The Final Chapter, oltre a essere il montatore dei primi cinque capitoli e di Saw: Legacy.

Tra i progetti a cui ha lavorato ci sono anche Jessabelle con protagonista Sarah Snook e Visions con star Isla Fisher.

Attualmente la trama non è stata svelata, anche se lo studio ha dichiarato che il film "catturerà i cuori - e altre parti del corpo - con tutte le nuove trappole ingegnose e un nuovo mistero da risolvere".

Mark Burg e Oren Koules, produttori del franchise, hanno dichiarato: "Abbiamo ascoltato quello che i fan hanno chiesto e stiamo lavorando duramente per pianificare un film che i fan di Saw e del cinema horror ameranno. E per farlo abbiamo dato le redini a Kevin Greutert, regista di Saw VI; che è ancora uno dei preferiti dei fan nel corso dell'intera saga. Presto verranno diffusi ulteriori dettagli".