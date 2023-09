Saw: la saga horror potrebbe proseguire oltre il decimo film

I produttori della saga di Saw hanno ammesso che in futuro potrebbero esserci altri film dopo il decimo capitolo, in arrivo il 29 settembre nei cinema americani.

Nel nuovo lungometraggio si assiste al ritorno di John Kramer, interpretato da Tobin Bell, con una storia ambientata a livello cronologico tra gli eventi raccontati nel primo film e quelli del secondo.

Le spiegazioni dei produttori

Mark Burg e Oren Koules, durante la promozione di Saw X, hanno ammesso che il franchise non sembra destinato a concludersi presto. Rispondendo alle domande di ComicBook, Koules ha dichiarato: "Siamo in un certo senso superstiziosi. Cerchiamo di non correre troppo. Il film sarà distribuito tra pochi giorni. Per quel che ci riguarda, abbiamo delle idee per il prossimo capitolo, non abbiamo iniziato a scriverle".

Oren ha aggiunto: "Ma questa è la sua storia, volevamo realmente che fosse la storia di John Kramer e raccontare una storia di John Kramer. Quindi, per i primi 30 minuti di film, è John Kramer, non c'è alcun elemento legato a Jigsaw".

Il personaggio è morto nel terzo film della saga, tuttavia è apparso in flashback e ora il nuovo film lo mostra mentre sta compiendo la sua ascesa verso il potere.