Sarò Franco, una vita un po' porno: il documentario su Franco Trentalance disponibile su Prime Video

Sarò Franco - Una vita un po' porno è un documentario che indaga in modo curioso il mondo della pornografia in Italia, con un dietro le quinte che scopre una realtà poco conosciuta e ricca di spunti interessanti. Il documentario, finalmente disponibile su Prime Video, è incentrato sulla figura dell'ex porno attore Franco Trentalance, uomo dai mille interessi, dalla scrittura, allo sport, alla buona cucina , che in SARÒ FRANCO, fa da guida in questo viaggio.

Sarò Franco, una vita un po' porno: Franco Trentalance in un'immagine sul set

Il film documentario, prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis, racconta l'evoluzione di Trentalance come uomo, come attore e personaggio pubblico. La ricerca sul porno italiano viene raccontata anche grazie agli interventi di numerosi compagni di avventura, amici ed esponenti del settore come Giuseppe Cruciani - giornalista e conduttore radiofonico, Priscilla Salerno - pornoattrice e molti altri.

Sarò Franco, una vita un po' porno, Franco Trentalance: "La dote principale di un attore è la pazienza"

Franco Trentalance è un attore, scrittore, coach e personaggio televisivo. Conclusa la lunga carriera di attore hard internazionale (445 film e 28 awards all'attivo) oggi si dedica a tempo pieno ai suoi numerosi interessi. Come scrittore debutta nel 2015 con l'autobiografia Ritrattare con cura, al quale sono seguiti altri 4 libri tra romanzi e manuali. Nel 2019 ha firmato la sua prima graphic novel Bloody Park.

"Sarò Franco è un'indagine leggera e semplice su un argomento ancora considerato tabù: la pornografia. Attraverso l'esperienza di Franco Trentalance e di altri personaggi abbiamo cercato di raccontare l'ambito del porno italiano e di come spesso venga travisato il significato della parola libertà. Di come per ottenerla, la libertà, si debba avere un gran coraggio e si debba riuscire a guardare oltre gli stereotipi e i paradigmi che la nostra società, spesso ottusa, tende a volerci imporre" dichiara il regista Alessio De Leonardis.