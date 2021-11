Sarò Franco, una vita un po’ porno, trailer in esclusiva del documentario su Franco Trentalance

Ecco in esclusiva per Movieplayer il trailer di Sarò Franco, una vita un po' porno: il documentario su Franco Trentalance sarà nelle sale dal 22 al 24 novembre 2021.

Sarò Franco, una vita un po' porno di cui vi presentiamo il trailer in esclusiva, è il documentario su Franco Trentalance, 445 film e 28 awards all'attivo, in cui il protagonista racconta la sua esperienza di pornoattore insieme ad altri esponenti del settore. Il documentario sarà nelle sale dal 22 al 24 novembre 2021.

Il trailer che potete vedere sopra ci mostra i principali protagonisti del documentario sulla vita di Franco Trentalance. "per vivere in modo libero ci vuole anche un pizzico di coraggio", dice Franco che poi vediamo in alcuni momenti della sua vita privata, come quando tira con l'arco, uno dei suoi tanti hobby.

Il documentario è un'indagine curiosa nel mondo della pornografia in Italia, dietro le quinte di una realtà poco conosciuta e ricca di spunti interessanti. Franco Trentalance, ex-pornoattore dai mille interessi - dalla scrittura allo sport, passando per la buona cucina - è il protagonista, nonché la guida, di questo viaggio. Il film documentario, racconta l'evoluzione di Trentalance sia come uomo che come attore e personaggio pubblico. La ricerca sul porno italiano viene raccontata non solo dall'esperienza di Trentalance, ma anche grazie agli interventi di numerosi compagni

Sarò Franco, una vita un po' porno ha visto la partecipazione di Franco Trentalance - Ex Pornoattore, Giuseppe Cruciani - Giornalista e conduttore radiofonico, Priscilla Salerno - pornoattrice, Max Felicitas - pornoattore, Rodolfo "Rudy" Franca - produttore PINKO, Italo Pentimalli - autore del Bestseller "La tua mente può tutto". Il documentario è prodotto da Wobinda Produzioni per la regia di Alessio De Leonardis,

Dal 22 al 24 novembre 2021, Sarò Franco, una vita un po' porno sarà nelle sale grazie a 102 Distribution.