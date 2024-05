Sarah Paulson, una collega le ha mandato sei pagine di correzioni: 'Oltraggioso! Spero di non vederla mai più'

Sarah Paulson non ha mandato giù le pagine di osservazioni critiche non richieste inviatele da una collega dopo averla vista recitare a teatro.

Sarah Paulson non dimenticherà mai l'attore che le ha inviato sei pagine di correzioni non richieste dopo averla vista recitare a teatro. L'attrice ha rivelato l'incresciosa esperienza nel corso del podcast Smartless, condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett.

Parlando della reazione alle critiche del pubblico, Paulson ha descritto la disavventura "oltraggiosa" spiegando:

"Una volta ho recitato in una commedia. L'ultima volta che sono stata sul palco, ho recitato in uno spettacolo intitolato Talley's Folly al Roundabout, e un'attrice - non ti chiederò di tagliarlo, perché non me ne importa un cazzo, voglio dirlo - questa attrice è venuta allo spettacolo. Il suo nome è Trish Hawkins: Ciao, Trish! Trish Hawkins è venuta allo spettacolo: verrò denunciata? Non mi interessa, perché penso che sia scandaloso".

Sarah Paulson è Ellen Dolan nel film The Spirit

Paulson ha proseguito: "È venuta allo spettacolo, mi ha guardato dall'alto in basso e poi ha detto, 'Il tuo vestito è giallo. Il mio era rosa.' E ho pensato: 'Cosa?'"

Trish Hawkins ha interpretato il ruolo di Sally Talley in Talley's Folly sia durante le repliche off-Broadway nel 1979 che al suo debutto a Broadway nel 1980. Nel 2013, Sarah Paulson ha interpretato lo stesso personaggio in un revival off-Broadway dell'opera di Lanford Wilson.

Come spiega Paulson, sua madre aveva portato Trish Hawkins con sé a guardare Talley's Folly perché erano "insieme in una specie di gruppo di scrittura. Due giorni dopo, ho ricevuto un'e-mail lunga sei pagine con osservazioni e un'accurata descrizione di ciò che aveva fatto dopo aver recitato nello spettacolo e di cosa mi consigliava di fare. È stato scandaloso. È stato davvero scandaloso. Trish Hawkins, non l'ho dimenticato e spero di non vederti mai più".

L'attrice ha ammesso di aver conservato la mail "oltraggiosa, ma ha spiegato di non aver mai detto a sua madre dell'incidente: "L'ho aggiunto all'archivio delle cose che ha fatto mia madre".