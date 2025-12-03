Sarah Paulson onorata con la stella sulla Hollywood Walk of Fame: "Un sogno che si avvera"

La star della serie antologica American Horror Story ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, festeggiato al fianco di amici e colleghi.

Sarah Paulson è stata onorata con la stella numero 2829 sulla Hollywood Walk of Fame nel corso di una cerimonia che si è svolta ieri a Los Angeles, tra fan, colleghi e amici.

I rappresentanti della Hollywood Chamber of Commerce hanno consegnato l'attrice l'onorificenza nella categoria Televisione, in riconoscimento al suo contributo nell'industria dell'intrattenimento.

L'ispirazione di Pretty Woman per Sarah Paulson

Nel discorso di ringraziamento, rivolta alla folla presente, Sarah Paulson ha ricordato di aver deciso di intraprendere questa carriera dopo aver visto la commedia romantica Pretty Woman.

"Non posso credere di essere qui. La Walk of Fame. È bizzarro" ha esordito "Non sto dicendo che non sognassi la fama. Lo facevo. Andavo in giro per la High School of Performing Arts a Manhattan, la scuola pubblica in cui mi sono diplomata nel 1993, citando battute dai film di Julia Roberts, con il mio armadietto ricoperto di sue foto".

Prese la decisione di diventare attrice quando una persona sconosciuta le disse che somigliava un po' a Julia Roberts: "Ovviamente non avevo considerato che nessuno pensava che il tempo di Julia Roberts fosse finito. Nessuno stava cercando una sua versione scadente. Lei era appena arrivata. Ho dovuto fare i conti con la dolorosa realtà che la sua carriera era sua e soltanto sua".

Il ringraziamento a Ryan Murphy

Sarah Paulson ha ringraziato anche Ryan Murphy, che ha contribuito a renderla famosa con American Horror Story: "Poi sono stata fortunata, davvero fortunata. Ho incontrato l'uomo che ha visto il mio potenziale prima di chiunque altro sul pianeta, il signor Ryan Murphy" ha esclamato.

"La persona più responsabile del fatto che io sia qui oggi. La persona che non solo ha creduto in me, ma che mi ha dato qualcosa che separa un attore sognatore da uno che lavora: l'opportunità".

Tra gli ospiti presenti alla cerimonia, oltre alla sua storica compagna Holland Taylor, anche Amanda Peet, Jesse Tyler Ferguson, Niecy Nash e Melanie Lynskey, oltre a Ryan Murphy.