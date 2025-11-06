Monster 4: Sarah Paulson sarà la serial killer Aileen Wuornos?

La stagione 4 della serie antologica Monster, prodotta da Ryan Murphy per Netflix, sembra parlerà sullo schermo televisivo anche della serial killer Aileen Wuornos. Il ruolo della protagonista sembra stia per essere dato a un'attrice che ha già lavorato più volte con Murphy: Sarah Paulson.

Cosa racconterà Monster 4

I nuovi episodi, secondo le prime notizie, dovrebbero raccontare la storia di Lizzie Borden, che ha ucciso a colpi d'ascia i suoi genitori, e le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles. La presenza di Wuornos nello show antologico, creato da Murphy e Ian Brennan, fa quindi presupporre che nelle puntate si seguirà anche l'impatto della sua storia nel corso dei decenni e il suo legame con altre assassine, come accaduto con il capitolo dello show dedicato a Ed Gein (di cui potete leggere la nostra recensione).

Nel cast delle prossime puntate di Monster Ella Beatty sarà Lizzie, Charlie Hunnam interpreterà Andrew Jackson Borden, Rebecca Hall sarà la matrigna della giovane, Abby, mentre Billie Lourd avrà il ruolo di Emma Borden, la sorella della killer.

Il cast è poi completato da Jessica Barden nei panni dell'attrice Nance O'Neill, amica di Lizzie, e Vicky Krieps che interpreterà Bridget Sullivan, la domestica della famiglia Borden.

Aileen Wuornos è stata condannata per aver ucciso sette uomini in Florida, venendo poi giustiziata nel 2002. Charlize Theron ha interpretato la donna nel film Monster, che le ha fatto conquistare un premio Oscar.

La collaborazione tra l'attrice e Murphy

Sarah Paulson, se accettasse il ruolo, collaborerebbe nuovamente con Ryan Murphy dopo essere stata coinvolta a lungo in American Horror Story, serie che le ha fatto conquistare cinque nomination agli Emmy. L'attrice ha fatto inoltre parte del cast di The People v. O.J. Simpson: American Crime Story e Impeachment: American Crime Story, Ratched, Feud, e del recente All's Fair.

Il nuovo legal drama, che vede tra le sue protagoniste anche Kim Kardashian, non sembra tuttavia aver convinto la critica, debuttando con un record negativo di 0 recensioni positive sul sito Rotten Tomatoes.