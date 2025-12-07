Pedro Pascal celebra l'amicizia storica con Sarah Paulson: "Non esisto senza di te"

Pedro Pascal ha celebrato la sua grande amicizia con Sarah Paulson che risale al 1993. All'epoca, entrambi diciottenni, vivevano a New York.

Di recente, Pedro Pascal non ha potuto partecipare alla consegna della stella sulla Walk of Fame di Hollywood all'attrice, ma ha voluto far sentire la propria presenza, congratulandosi via social con l'attrice per il traguardo raggiunto.

Pedro Pascal ricorda l'amicizia con Sarah Paulson

Durante la cerimonia, Amanda Peet ha letto un messaggio per Sarah Paulson scritto da Pedro Pascal: "Questo è ciò che [Pedro] ha scritto: perdere questo momento rende troppo difficile trovare le parole. Posso ringraziare entrambi per la mia folle fortuna. Due uccelli che raccolgono rami che non sapevo fossero destinati a me e a chiunque porti nel tuo cuore".

Pedro Pascal in una scena di The Last of Us

Le parole di Pascal sono un elogio di Sarah Paulson come attrice e persona: "Per Sarah, dirò solo che non esisto senza di te. Senza di te, non crederei nella luna o nel sole nel cielo. Tu sei l'apertura nella strada. Tu sei la foresta piena di ornamenti, e soprattutto, sei la mia amica, e io sono tuo per l'eternità. Sono così fottutamente orgoglioso di te. Ancora, ancora, ti voglio ancora più bene. Punto".

L'origine dell'amicizia tra Pedro Pascal e Sarah Paulson

In precedenza, la star di The Last of Us aveva spiegato in che modo era diventato amico di Sarah Paulson negli anni '90: "Ti ho incontrata, Sarah Paulson, nel settembre del 1993, il mio primo mese a New York City" spiegò Pascal "Sono stato davvero fortunato perché la mia prima amica alla NYU viveva a Brooklyn, Kristen, e andava al liceo con te, quindi la vostra comitiva mi ha praticamente adottato".

L'attore di The Mandalorian aveva proseguito: "Ricordo che siamo tutti andati nell'Upper East Side. Ho insistito perché andassimo a vedere quel film Fearless - Senza paura. Eravamo in otto seduti uno accanto all'altro e, per come lo ricordo, stavamo tutti singhiozzando alla fine".