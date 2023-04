Pedro Pascal, Sarah Paulson: "Gli davo la mia paga giornaliera per tirare avanti agli inizi della carriera"

In una recente intervista ai microfoni di Esquire, la pluripremiata attrice Sarah Paulson ha parlato della sua amicizia storica con Pedro Pascal e di come talvolta gli abbia donato la sua paga giornaliera per aiutarlo a tirare avanti durante i primi, difficili anni della sua carriera. I due si conobbero nel 1993 quando un giovanissimo Pedro Pascal arrivò da studente alla Tisch School of Arts di New York City.

"In tutti quegli anni andavamo sempre a vedere dei film assieme e ci immergevamo in quelle esperienze. Era per noi un modo per rifugiarsi mentalmente, fisicamente e spiritualmente. Ne ha già parlato lui pubblicamente, ma c'erano dei momenti in cui gli davo la mia paga quotidiana da attrice per aiutarlo a pagare le bollette, mangiare e andare avanti. Erano i primi anni della sua carriera".

Sarah Paulson ha poi spiegato di essere entusiasta del clamoroso successo ottenuto da Pedro Pascal negli ultimi anni e di come ormai tutti lo vogliano in film o serie TV: "Non puoi che volergli bene e augurargli di avere successo. E per me questo significa essere una grande star. Sono pronta a vederlo nelle commedie romantiche oppure in film che hanno fatto la storia con Mel Gibson e Bruce Willis. Facciamo un remale di Die Hard con Pedro o un remake di Arma letale".

La popolarità mainstream di Pedro Pascal è letteralmente esplosa negli ultimi anni grazie alle serie The Mandalorian e, di recente, The Last of Us. L'attore cileno sarà a Cannes 2023 protagonista del corto Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodóvar, a fianco di Ethan Hawke. Il ruolo affidato alla star di The Last Of Us nell'opera è quello di un uomo che fa visita a uno sceriffo, amico e amante, dopo 25 anni.