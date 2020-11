Saoirse Ronan: "Girare una scena di sesso è molto più facile di un bacio"

In Ammonite, Saoirse Ronan è protagonista di alcune bollenti scene di sesso saffico insieme a Kate Winslet, ma per l'attrice irlandese girare una scena di sesso è molto più semplice di un bacio, ecco perché.

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in un confronto drammatico

Ammonite, period movie ambientato sulla costa inglese a metà '800, racconta la storia d'amore tra la pioniera paleontologa Mary Anning (Kate Winslet) e una giovane sposa in lutto per la perdita del figlio. Ammonite vede le due protagoniste al centro di alcune bollenti scene di sesso da loro coreografate, come ha rivelato Kate Winslet. Per Saoirse Ronan, le scene di sesso sono molto più semplici da girare rispetto a un bacio, come ha spiegato a ET:

"Sono stata molto fortunata a non essermi mai sentita troppo nervosa durante le scene di sesso. Per me sono completamente tecniche. Non è come una scena di baci, in cui stai davvero baciando qualcuno. È puramente tecnico e coreografato. Per me non è mai stato niente di più di questo, il che penso sia probabilmente un buon modo per girarle".

Nel caso di Ammonite, pellicola molto apprezzata dalla critica, la chimica tra Saoirse Ronan e Kate Winslet è servita a superare ogni imbarazzo. Tra l'altro, Kate Winslet ha deciso di girare la scena di sesso con Saoirse Ronan per il suo compleanno, come ha confessato lei stessa.

