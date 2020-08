Kate Winslet sulle scene di sesso con Saoirse Ronan: "Le abbiamo coreografate noi"

Ammonite è il nuovo film con protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan e, in una nuova intervista, l'attrice premio Oscar ha raccontato del lavoro compiuto sul set per girare le scene di sesso.

L'attrice ha raccontato a The Hollywood Reporter di non essere mai stata così ogogliosa, durante la sua carriera, di un lavoro compiuto per un film.

Kate Winslet, parlando di Ammonite e delle scene esplicite realizzate per il progetto diretto da Francis Lee, ha dichiarato:

"Le abbiamo coreografate io e Saoirse Ronan. Non è decisamente come mangiare un sandwich. Penso semplicemente che io e Saoirse ci sentissimo realmente al sicuro. Francis era naturalmente davvero nervoso".

L'attrice ha proseguito: "Gli ho semplicemente detto 'Ascolta, lasciaci capire cosa fare'. E lo abbiamo fatto. 'Inizieremo qui. Faremo questo con i baci, il seno, tu vai giù lì, poi fa questi, poi risali'. Voglio dire, abbiamo ideato tutti i passaggi della scena in modo che fossimo legate a qualcosa sostenute dalla narrazione. Non mi sono mai sentita così orgogliosa rispetto a quello che ho provato girando la scena d'amore di Ammonite. Ed è stato il momento in cui sono stata meno timida".

Ammonite verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival, dopo essere stato selezionato anche da Cannes e Telluride che non hanno però potuto procedere con l'edizione 2020 dei rispettivi festival.

Il lungometraggio racconterà la storia vera della cacciatrice di fossili Marry Anning (Kate Winslet) che nel 1840 riceve l'incarico di occuparsi di una giovane moglie (Saoirse Ronan) che lotta contro la depressione. L'amicizia tra le due donne si trasforma però ben presto in amore.