Santa Maradona: in TV stasera su Rai Movie il film con Stefano Accorsi e Libero De Rienzo

Stasera su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Santa Maradona, film d'esordio di Marco Ponti, con Stefano Accorsi, Libero De Rienzo, Anita Caprioli e Mandala Tayde.

Santa Maradona è diventato un piccolo cult per un'intera generazione e torna in TV stasera su Rai Movie (canale 24) alle 21:10 all'interno del ciclo "Il vizio del cinema". Opera prima di Marco Ponti, diretta nel 2001, vede nel cast Libero De Rienzo e Stefano Accorsi.

Santa Maradona: un'immagine dei membri del cast

Andrea (Stefano Accorsi), una laurea, ha quasi trent'anni, è in cerca di un lavoro, condivide un appartamento con Bart (Libero De Rienzo), un ragazzo chiacchierone e scansafatiche, e passa buona parte del suo tempo libero con Lucia (Mandala Tayde), una bella ragazza indo-napoletana dalla vita sentimentale molto travagliata.

Un giorno Andrea incontra Dolores (Anita Caprioli) con cui vive un'appassionata e controversa storia d'amore. Andrea e Bart non sanno cosa vogliono e messi di fronte alla vita ciascuno cerca di scoprirlo a suo modo: la chiave di volta sarà proprio l'amore.

Nel 2002 Santa Maradona, che deve il titolo a una canzone dei Mano Negra contenuto nell'album del 1994 Casa Babylon, ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente e per il migliore attore non protagonista, assegnato a Libero De Rienzo, scomparso prematuramente lo scorso luglio.