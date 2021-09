Santa Maradona, la scena con Libero De Rienzo tagliata dal film (VIDEO)

Una scena in cui Libero De Rienzo espone la 'teoria della precisione di Bart' è stata tagliata dalle versione finale di Santa Maradona in fase di montaggio.

Nei contenuti speciali di Santa Maradona, un film del 2001 scritto e diretto da Marco Ponti, è presente un video di una scena in cui compare Bartolomeo 'Bart' Vanzetti, il personaggio interpretato da Libero De Rienzo, che è stata tagliata dalla versione definitiva della pellicola.

Santa Maradona: Anita Caprioli, Libero De Rienzo e Stefano Accorsi

Nella sequenza in questione il personaggio di De Rienzo spiega la sua cosiddetta "teoria della precisione di Bart", secondo la quale quando sei giovane sai esattamente cosa vuoi fare nella vita, in seguito arriva qualcuno che ti dice "che non è possibile" o che "è troppo difficile" e di conseguenza inizi a credere che sia effettivamente così quando in realtà stai semplicemente "perdendo la mira", per usare le parole del personaggio del compianto attore italiano.

Libero De Rienzo è morto improvvisamente il 15 luglio 2021 nella sua casa di Roma, stroncato da un infarto all'età di soli 44 anni. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per morte in conseguenza di altro reato, essendo stato rinvenuto nella propria abitazione un grosso quantitativo d'eroina, disponendone perciò l'autopsia.

Santa Maradona: Anita Caprioli, Libero De Rienzo e Stefano Accorsi

Santa Maradona, il cui titolo è stato preso in prestito da una canzone del gruppo francese Mano Negra, contenuta nell'album Casa Babylon del 1994, è il primo film di Marco Ponti. A proposito della pellicola il regista ha dichiarato: "In una partita con l'Inghilterra, Maradona segnò di mano e riuscì non solo a farla franca, ma anche a prendersi gioco delle regole dicendo che aveva segnato non la sua mano, ma la mano del Signore. I personaggi del mio film vogliono fare anche loro 'goal di mano', in un certo senso trasgredire le regole. Maradona ha fatto il meglio e il peggio, nella vita."