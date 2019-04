Santa Clarita Diet, Netflix cancella ufficialmente la serie

Santa Clarita Diet: un'immagine di Drew Barrymore

Addio a Santa Clarita Diet. La serie Netflix è stata ufficialmente cancellata a nemmeno un mese dall'uscita della terza stagione. Questo nonostante gli ottimi risultati in termini di visualizzazioni e di critica da parte della comedy interpretata da Drew Barrymore e Timothy Olyphant, tanto che su Rotten Tomatoes, il popolare e discusso aggregatore di recensioni, aveva ottenuto il 100 per cento di pareri positivi.

Santa Clarita Diet è solo l'ultima testa a rotolare dopo la soppressione, anche questa a sorpresa, di One Day At A Time ai primi di marzo. Dietro non ci sarebbero motivi creativi o di scarso interesse, ma verosimilmente finanziari e come ha rimarcato Deadline, sembra ormai essere diventata una regola per Netflix eliminare una serie dopo 3 o al massimo 4 stagioni. Non a caso, proprio alla luce di tutto ciò, Timothy Olyphant aveva espresso nelle scorse settimane i propri dubbi su un possibile rinnovo per una quarta stagione, tanto da aver lanciato una campagna su Twitter con l'hastag #SaveSantaClaritaDiet. Ma, non è servito.

Il creatore della serie Victor Fresco, con il solito umorismo che lo contraddistingue, ha rilasciato una dichiarazione in merito alla chiusura: "Così come il nostro pubblico, anche io avevo puntato tutto su Sheila e Joel. La loro relazione, di fronte a incredibili avversità, è stata fonte d'ispirazione per scrivere la serie e continuare a seguirla. Erano due persone molto divertenti, il che in una commedia è importante. Lavorare con Drew e Tim, insieme all'immenso talento di Liv e Skyler, è stata una gioia e un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. - poi rimarca - Netflix ha raccolto la sfida di continuare questo strano show e per questo gli sarò sempre grato. Sono stati sempre d supporto, sempre positivi, e hanno sempre apprezzato il nostro lavoro. Per lo meno, fino a qualche ora fa. Che strano, sono stati ad una sola telefonata dall'essere uno studio perfetto! Non male. Ma tutto finisce. Questa serie ci mancherà ma siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e apprezzeremo sempre l'amore e l'entusiasmo che abbiamo provato dal nostro pubblico. Se la decisione fosse spettata a loro, Sheila e Joel sarebbero andati avanti per altri 10 mila anni".

Decisamente surreale, Santa Clarita Diet era riuscita a rendere estremamente originale un universo come quello degli zombie, di cui si è ampiamente abusato sia sul grande che nel piccolo schermo. Ha al centro infatti le vicende di Sheila - Drew Barrymore - che una volta trasformata in non morto decide di affrontare questo cambiamento con molta filosofia. In mezzo a dimaniche da tipica sit-com americana con una figlia piccola che vuole essere al centro delle dinamiche familiari condita però da una vena di humor nero fatto di morti e distruzioni di vario genere.