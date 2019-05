Santa Clarita Diet: il 94% del pubblico vuole la quarta stagione!

L'addio a Santa Clarita Diet è un'esperienza difficile per i fan: quasi tutti gli spettatori della serie Netflix hanno dichiarato infatti che ci vuole una quarta stagione, con percentuali incredibili, oltre il 94% del pubblico!

I fan di Santa Clarita Diet non sono stati molto felici della cancellazione dello show da parte di Netflix. Sul portale GoldDerby è partito subito un sondaggio tra gli utenti del web sull'eventuale possibilità di ottenere un'ulteriore stagione e la vittoria è stata schiacciante: il 94% degli spettatori ha bisogno della quarta stagione, mentre solo il 6% è soddisfatto con il finale attuale. In seguito è nata una petizione online su Change.org che vede già diverse migliaia di firmatari.

Santa Clarita Diet: i protagonisti Drew Barrymore e Timothy Olyphant

Il cliffhanger della terza stagione vede Joel (Timothy Olyphant) venire posseduto per un istante dal ragno zombie di Sheila (Drew Barrymore), chiamato Mr. Ball Legs. Netflix ha rilasciato una dichiarazione a riguardo: "Siamo in debito con Victor Fresco per aver portato la sua idea a Netflix. Gli incredibili Drew Barrymore e Timothy Olyphant sono stati grandiosi, con un talento geniale per la commedia e hanno portato Sheila e Joel Hammond in vita, anche se uno di loro è effettivamente morto. Siamo grati a Victor, Drew e Timothy, insieme ai produttori Tracy Katsky, Aaron Kaplan, Chris Miller e Ember Truesdell e al resto del cast, tra cui Liv Hewson e Skyler Gisondo, per tre spassose stagione disponibile per gli utenti Netflix."

Santa Clarita Diet 3, la recensione: gli Hammond conquistano tra follie e problemi quotidiani

I fan non si spiegano ancora la cancellazione dello show, visto che le stagioni hanno indici di gradimento altissimo tra pubblico e critica (basti pensare al 100% di recensioni positive su RottenTomatoes), forse un suo peso l'ha avuto l'assoluta mancanza dello show dai premi "che contano", come Emmys, Golden Globes e Critics' Choice. Uno scenario che potrebbe diventare realtà è quello di un film di Santa Clarita Diet, come già realizzato da parte di Netflix per chiudere le storyline di Sense 8. Al momento, però, questa resta un'ipotesi dei fan.