Sanremo Estate 2026: Carlo Conti 'spoilera' l'evento, ecco quando potrebbe andare in onda

Carlo Conti, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del festival musicale, ha confermato un po' a sorpresa che si sta lavorando a Sanremo Estate.

Il progetto, in fase di sviluppo da tempo, avrebbe già una data prevista per la messa in onda sugli schermi della Rai.

I commenti 'spoiler' di Carlo Conti

Il direttore artistico di Sanremo 2026 ha dichiarato davanti ai giornalisti: "Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare particolarmente Sanremo: stamani mi sembrava di essere a Sanremo Estate invece che al Festival di Sanremo, perché c'era un tempo più che primaverile. Alle 9 e mezza mi son messo sul terrazzo dell'albergo a prendere un po' di sole, 10 minuti, per ravvivare un po' il colore della pelle, in costume".

Carlo Conti, commentando il calo di ascolti subito durante la serata precedente, ha quindi proseguito il suo discorso chiedendosi: "Siamo sicuri che è il Festival o è già il Sanremo Estate che faremo a luglio?".

Il ritorno del festival estivo

Dopo le parole pronunciate nella sala stampa del teatro Ariston, il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha ammesso: "Ci stiamo lavorando. Per il momento abbiamo individuato una data che potrebbe essere dopo la seconda metà di luglio".

Le sue parole sono proseguite aggiungendo: "Un evento che dovrebbe essere sicuramente di natura musicale, all'aperto, che coniughi la presenta sul territorio e la messa in onda televisiva. Però non l'abbiamo ancora sviluppato. Se coinvolgerà gli artisti di Sanremo 2026? Non per forza".

In passato, sugli schermi di Rai 1, è già andato in onda Sanremo Estate negli anni '80 e tra il 1999 e il 2004, per sei edizioni.

Carlo Conti era già stato coinvolto nel progetto occupandosi della conduzione di tre anni accanto ad altri volti del piccolo schermo come Giorgio Panariello, Manuela Arcuri e Kris & Kris.

Attualmente bisognerà attendere per avere ulteriori conferme riguardante lo 'spinoff' dell'evento musicale che conquista da anni il pubblico italiano.