Sanremo 2026: Fedez e Masini dominano le classifiche delle piattaforme streaming

Mentre i fiori di Sanremo continuano a colorare il palco dell'Ariston, la vera partita si gioca nell'universo digitale. Le piattaforme streaming hanno appena rilasciato i dati d'ascolto delle prime ore e il responso degli utenti è chiarissimo: i brani del Festival stanno letteralmente monopolizzando il mercato discografico italiano.
Un dominio assoluto su Spotify : 29 canzoni in Top 30
Il dato più impressionante arriva da Spotify: i brani della kermesse occupano infatti le prime 29 posizioni della Top 30 Italia. A rompere il "muro" dei Big è solo la giovanissima Angelica Bove, che con la sua Mattone (in gara tra le Nuove Proposte) riesce a conquistare il trentesimo posto, confermando l'ottimo impatto del cast giovane di quest'anno. Inoltre la playlist di Sanremo è la più ascoltata al mondo
Il podio degli ascolti e tutto di Sanremo 2026
In vetta alla classifica troviamo un duo che ha saputo unire generazioni diverse: Fedez e Marco Masini. Il loro brano, Male necessario, è la canzone più ascoltata in assoluto con un volume impressionante di 992.370 streams in sole 24 ore.
Al secondo posto si piazza la rivelazione Sayf con Tu mi piaci tanto. L'artista conferma il suo momento magico totalizzando 933.598 visualizzazioni/ascolti. Chiude il podio virtuale il rapper Nayt, la cui Prima che ha già superato quota 879.000 views.
La Top 30 di Spotify
- Fedez, Marco Masini - Male necessario
- Sayf - Tu mi piaci tanto
- Nayt - Prima che
- Ditonellapiaga - Che fastidio!
- Luchè - Labirinto
- Serena Brancale - Qui con me
- Samurai Jay - Ossessione
- Fulminacci - Stupida sfortuna
- Tommaso Paradiso - I romantici
- Arisa - Magica favola
- Sal Da Vinci - Per sempre sì
- J-AX - Italia starter pack
- LDA, Aka 7even - Poesie clandestine
- Malika Ayane - Animali notturni
- Chiello - Ti penso sempre
- Ermal Meta - Stella stellina
- Levante - Sei tu
- Tredici Pietro - Uomo che cade
- Michele Bravi - Prima o poi
- Dargen D'Amico - Ai ai
- Mara Sattei - Le cose che non sai di me
- Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
- Bambole Di Pezza - Resta con me
- Eddie Brock - Avvoltoi
- Elettra Lamborghini - Voilà
- Maria Antonietta, Colombre - La felicità e basta
- Leo Gassmann - Naturale
- Francesco Renga - Il meglio di me
- Raf - Ora e per sempre
- Angelica Bove - Mattone
Amazon Music: Varianti e Conferme
Anche su Amazon Music la testa della classifica rimane salda nelle mani di Fedez e Masini, ma il resto della Top 10 mostra alcune interessanti variazioni che riflettono un target leggermente diverso:
- Sal Da Vinci vola in seconda posizione con Per sempre sì, brano molto apprezzato dal pubblico più tradizionale.
- Levante si prende il terzo gradino del podio con la sua intensa Sei Tu.
-
Bene anche Tredici Pietro che entra nella Top 10 di piattaforma con Uomo che cade.
-
Fedez, Marco Masini - Male necessario
- Tommaso Paradiso - I romantici
- Arisa - Magica favola
- J-AX - Starter pack
- Sal Da Vinci - Per sempre sì
- Fulminacci - Stupida sfortuna
- Serena Brancale - Qui con me
- LDA, Aka 7even - Poesie clandestine
- Ermal Meta - Stella stellina
- Ditonellapiaga - Che fastidio!
La Top Ten di iTunes:
iTunes premia un brano Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata di Sanremo, che non compare in Top 10 né di Spotify né di Amazon Music. La piattaforma digitale del gruppo Apple mostra una classifica più variegata, includendo J-Ax, LDA & Aka7even ed Ermal Meta, che su Spotify e Amazon Music sono più in basso o fuori dalla Top 10.
- Achille Lauro - Perdutamente
- Fedez, Marco Masini - Male necessario
- Tommaso Paradiso - I romantici
- Arisa - Magica favola
- J-AX - Starter pack
- Sal Da Vinci - Per sempre sì
- Fulminacci - Stupida sfortuna
- Serena Brancale - Qui con me
- LDA, Aka 7even - Poesie clandestine
- Ermal Meta - Stella stellina