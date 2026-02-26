Sanremo 2026: Fedez e Masini dominano le classifiche delle piattaforme streaming

Sanremo 2026: Fedez e Marco Masini conquistano le piattaforme streaming, con 'Male necessario' in cima alle classifiche di Spotify, Amazon Music e iTunes.

Mentre i fiori di Sanremo continuano a colorare il palco dell'Ariston, la vera partita si gioca nell'universo digitale. Le piattaforme streaming hanno appena rilasciato i dati d'ascolto delle prime ore e il responso degli utenti è chiarissimo: i brani del Festival stanno letteralmente monopolizzando il mercato discografico italiano.

Un dominio assoluto su Spotify : 29 canzoni in Top 30

Il dato più impressionante arriva da Spotify: i brani della kermesse occupano infatti le prime 29 posizioni della Top 30 Italia. A rompere il "muro" dei Big è solo la giovanissima Angelica Bove, che con la sua Mattone (in gara tra le Nuove Proposte) riesce a conquistare il trentesimo posto, confermando l'ottimo impatto del cast giovane di quest'anno. Inoltre la playlist di Sanremo è la più ascoltata al mondo

Il podio degli ascolti e tutto di Sanremo 2026

In vetta alla classifica troviamo un duo che ha saputo unire generazioni diverse: Fedez e Marco Masini. Il loro brano, Male necessario, è la canzone più ascoltata in assoluto con un volume impressionante di 992.370 streams in sole 24 ore.

Al secondo posto si piazza la rivelazione Sayf con Tu mi piaci tanto. L'artista conferma il suo momento magico totalizzando 933.598 visualizzazioni/ascolti. Chiude il podio virtuale il rapper Nayt, la cui Prima che ha già superato quota 879.000 views.

Top Ten Spotify Sanremo 2026

Fedez, Marco Masini - Male necessario

Sayf - Tu mi piaci tanto

Nayt - Prima che

Ditonellapiaga - Che fastidio!

Luchè - Labirinto

Serena Brancale - Qui con me

Samurai Jay - Ossessione

Fulminacci - Stupida sfortuna

Tommaso Paradiso - I romantici

Arisa - Magica favola

Sal Da Vinci - Per sempre sì

J-AX - Italia starter pack

LDA, Aka 7even - Poesie clandestine

Malika Ayane - Animali notturni

Chiello - Ti penso sempre

Ermal Meta - Stella stellina

Levante - Sei tu

Tredici Pietro - Uomo che cade

Michele Bravi - Prima o poi

Dargen D'Amico - Ai ai

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Bambole Di Pezza - Resta con me

Eddie Brock - Avvoltoi

Elettra Lamborghini - Voilà

Maria Antonietta, Colombre - La felicità e basta

Leo Gassmann - Naturale

Francesco Renga - Il meglio di me

Raf - Ora e per sempre

Angelica Bove - Mattone

Amazon Music: Varianti e Conferme

Anche su Amazon Music la testa della classifica rimane salda nelle mani di Fedez e Masini, ma il resto della Top 10 mostra alcune interessanti variazioni che riflettono un target leggermente diverso:

Sal Da Vinci vola in seconda posizione con Per sempre sì, brano molto apprezzato dal pubblico più tradizionale.

vola in seconda posizione con Per sempre sì, brano molto apprezzato dal pubblico più tradizionale. Levante si prende il terzo gradino del podio con la sua intensa Sei Tu.

si prende il terzo gradino del podio con la sua intensa Sei Tu. Bene anche Tredici Pietro che entra nella Top 10 di piattaforma con Uomo che cade.

Fedez, Marco Masini - Male necessario

Tommaso Paradiso - I romantici

Arisa - Magica favola

J-AX - Starter pack

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Fulminacci - Stupida sfortuna

Serena Brancale - Qui con me

LDA, Aka 7even - Poesie clandestine

Ermal Meta - Stella stellina

Ditonellapiaga - Che fastidio!

La Top Ten di iTunes:

iTunes premia un brano Achille Lauro, co-conduttore della seconda serata di Sanremo, che non compare in Top 10 né di Spotify né di Amazon Music. La piattaforma digitale del gruppo Apple mostra una classifica più variegata, includendo J-Ax, LDA & Aka7even ed Ermal Meta, che su Spotify e Amazon Music sono più in basso o fuori dalla Top 10.