Sanremo 2026, ascolti in calo? Per Carlo Conti è (anche) colpa del bel tempo

Il conduttore ha provato a spiegare la perdita di telespettatori della sua ultima edizione del festival, che lo ricordiamo ha perso circa 3 milioni di ascolti anche se ha guadagnato in termini di share

Carlo Conti ha dovuto ammettere che il suo Sanremo 2026 ha subito un netto calo degli ascolti rispetto alla precedente edizione, che ancora poteva godere sul ritorno di interesse per la manifestazione garantito dagli anni con Amadeus alla conduzione.

Carlo Conti e Laura Pausini

I dati Auditel della seconda serata: quanto cala Sanremo 2026

La seconda serata del Festival di Festival di Sanremo 2026 ha fatto registrare un evidente calo di ascoltatori. Lo show guidato da Carlo Conti insieme a Laura Pausini, con il supporto di Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo, ha raccolto 8.814.000 spettatori, pari al 59% di share.

Una percentuale in lieve crescita rispetto al 58% del debutto, ma accompagnata da una perdita netta di pubblico: quasi 800 mila spettatori in meno rispetto ai 9.600.000 della prima serata (che a sua volta era risultata in calo rispetto all'apertura di un anno fa).

Elettra Lamborghini, Laura Pausini e Carlo Conti

Carlo Conti: "Colpa anche del bel tempo"

Un segnale che racconta una frammentazione sempre più marcata dell'audience e una difficoltà nel trattenere il pubblico da una sera all'altra. Nella conferenza stampa del 26 febbraio, Conti ha attribuito la flessione a fattori esterni, tra cui il meteo e la concorrenza calcistica, ma il calo resta un elemento centrale nell'analisi di questa edizione.

"Capisco perché la platea televisiva sia un po' diminuita. Ci sono mille elementi, il tempo, le partite", ha lamentato il conduttore. Sul fattore "caldo", Conti ha aggiunto: "Vorrei ringraziare Sanremo per questo clima". Quindi, sull'aumento dello share: "Il merito dello share più alto non è del direttore artistico. Abbiamo costruito la seconda puntata con elementi diversi rispetto alla prima, aumentando la quota varietà, ma non credo sia solo questo".

Cosa sta pesando sugli ascolti di Sanremo 2026

Il vero "avversario" della serata sembra essere stata la Champions League, almeno nella serata di ieri. Con la Juventus impegnata in una sfida ad alta tensione, conclusa solo ai tempi supplementari, una parte consistente di pubblico ha inevitabilmente diviso l'attenzione tra il Festival e il calcio.

Un evento sportivo di questa portata, soprattutto quando coinvolge una delle squadre italiane più seguite, rappresenta una concorrenza diretta capace di incidere sui numeri, soprattutto in termini di spettatori assoluti. Conti, tuttavia, ha glissato sulla concorrenza della Champions con una battuta: "Juventus? Di che squadra parli?".