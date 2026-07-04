Sanremo 2027, Stefano De Martino: meno Big, serata Eurovision e sogno Vasco Rossi

Sanremo 2027 comincia già a prendere forma. A pochi mesi dal passaggio di testimone con Carlo Conti, Stefano De Martino ha raccontato come stanno procedendo i lavori per il suo primo Festival da direttore artistico e conduttore. Dalla riduzione del numero dei Big a una nuova serata dedicata all'Eurovision, passando per il ritorno delle grandi star internazionali e il sogno di vedere Vasco Rossi all'Ariston, ecco tutte le anticipazioni già confermate.

Stefano De Martino ha spiegato di aver iniziato a lavorare al Festival già dal 20 febbraio, pochi giorni dopo la conclusione di Sanremo 2026. "Sta andando bene, ho cominciato a lavorare da subito, dal 20 febbraio scorso. Non abbiamo sprecato neanche un minuto. Abbiamo messo in piedi una squadra e iniziato a costruire il telaio di questa macchina", ha raccontato.

Sanremo 2027 prende forma: tutte le novità annunciate da Stefano De Martino

Tra gli obiettivi principali c'è quello di rendere il Festival più snello. Il conduttore ha infatti confermato l'intenzione di ridurre il numero delle canzoni in gara, così da dare maggiore spazio alle esibizioni e al racconto degli artisti. "L'intenzione è diminuire il numero dei brani, proprio per dare respiro alle esibizioni e focalizzarci di più sul trattamento che avranno tutti gli artisti", ha dichiarato.

Carlo Conti e Stefano de Martino

Anche la struttura delle serate subirà alcune modifiche. Martedì e mercoledì saliranno sul palco tutti i cantanti in gara con i loro brani inediti. Il giovedì resterà dedicato alle amatissime cover e ai duetti, mentre il venerdì debutterà la nuova "serata performance": un appuntamento speciale durante il quale gli artisti potranno mettere in scena una performance costruita secondo la propria visione creativa. Sarà proprio questa serata a determinare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest 2027, in programma in Bulgaria, dove per la prima volta parteciperà anche il Canada.

Secondo il conduttore di Affari Tuoi, questa novità rappresenta un primo passo verso un Festival sempre più internazionale. "Credo sia già un piccolo slancio verso l'internazionalità del Festival. L'idea è proprio di far affacciare ancora di più l'Europa e il mondo a Sanremo". Il direttore artistico ha inoltre confermato di essere al lavoro per riportare sul palco dell'Ariston grandi ospiti internazionali: "Ci stiamo lavorando e appena avremo i nomi ve li comunicheremo. Questo è il sogno".

Tra i sogni dichiarati c'è anche quello di convincere Vasco Rossi a partecipare al Festival. "Tutti quelli che conducono Sanremo hanno un grande sogno, che è anche il mio: avere Vasco a Sanremo", ha confessato. Cambierà anche la formula delle Nuove Proposte, anche se su questo fronte De Martino mantiene ancora il massimo riserbo: "Sì, cambierà, ma è una sorpresa. Non lo posso dire ancora".

Sal da Vinci all'Eurovision 2026

Non manca poi un riferimento ai Måneskin. Alla domanda su una possibile reunion della band proprio a Sanremo 2027, il conduttore ha sorriso: "Non so se faranno la reunion, però mi hanno detto che hanno una riunione da fare a Sanremo e molto probabilmente potrebbe accadere proprio durante la settimana del Festival".

Infine, Stefano De Martino ha raccontato il suo personale metodo di selezione dei brani in gara: "Ascolto le canzoni in tre modi. La prima volta in cuffia, con un ascolto pulito e concentrato. La seconda volta in auto, mentre guido. La terza mentre corro. Se il pezzo sopravvive a questi tre ascolti, vuol dire che c'è già qualcosa".

Le prime anticipazioni delineano quindi un Sanremo 2027 che punta a essere più agile, spettacolare e aperto al panorama internazionale, pur mantenendo alcune delle tradizioni più amate dal pubblico.