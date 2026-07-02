Eurovision 2027, il Canada entra in gara: è la nuova svolta del concorso

L'Eurovision Song Contest continua ad abbattere i confini geografici. Dopo l'Australia, presenza stabile dal 2015, e Israele, dal 2027 anche il Canada entrerà ufficialmente tra i Paesi in gara. L'annuncio congiunto dell'EBU e di CBC/Radio-Canada segna una nuova tappa nell'evoluzione della manifestazione, che amplia ulteriormente la propria dimensione internazionale. Per il pubblico canadese, da anni tra i più appassionati dell'Eurovision, si tratta di un traguardo storico.

Perché il Canada potrà partecipare all'Eurovision 2027

La partecipazione del Canada è stata resa possibile dall'ingresso di CBC/Radio-Canada come membro a pieno titolo dell'European Broadcasting Union (EBU), requisito indispensabile per poter prendere parte all'Eurovision Song Contest.

Negli ultimi anni il legame tra il Canada e la manifestazione si è fatto sempre più forte. Migliaia di fan seguono ogni anno il concorso, nonostante il fuso orario, mentre il Paese è stato tra i più attivi nel voto del Rest of the World, introdotto nelle recenti edizioni. Un interesse crescente che ha contribuito ad avvicinare sempre di più il broadcaster canadese all'EBU.

Dara ha vinto Eurovision 2026

L'annuncio è arrivato nel giorno della Festa del Canada (Canada Day). "Siamo entusiasti di poter confermare che porteremo ai canadesi il più grande evento musicale dal vivo del mondo", ha dichiarato Marie-Philippe Bouchard, Presidente e Amministratrice Delegata di CBC/Radio-Canada. "La nostra partecipazione offrirà ai talenti canadesi l'opportunità di esibirsi su uno dei palcoscenici musicali più prestigiosi e consentirà ai fan di vivere l'Eurovision con l'emozione di vedere finalmente il proprio Paese rappresentato in gara.

Anche Martin Green, Direttore dell'Eurovision Song Contest per l'EBU, ha accolto con entusiasmo il nuovo ingresso: "Siamo lieti di dare il benvenuto a CBC/Radio-Canada nella famiglia dell'Eurovision Song Contest. Pur essendo nato in Europa, il concorso continua ad aprirsi al mondo".

Il precedente di Céline Dion: una canadese ha già vinto l'Eurovision

Quella del 2027 sarà la prima partecipazione ufficiale del Canada, ma il Paese ha già scritto una pagina importante nella storia dell'Eurovision. La protagonista è Céline Dion, ancora oggi l'unica artista canadese ad aver conquistato il trofeo.

Nel 1988 la cantante trionfò a Dublino con Ne partez pas sans moi, rappresentando però la Svizzera, alla quale regalò la seconda vittoria nella storia del concorso. Soltanto un anno più tardi sarebbe arrivata la consacrazione internazionale con Where Does My Heart Beat Now, presentata in anteprima proprio durante l'Eurovision del 1989. Con il debutto ufficiale del Canada nel 2027, un artista canadese avrà finalmente la possibilità di inseguire la vittoria rappresentando il proprio Paese, chiudendo idealmente il cerchio aperto quasi quarant'anni fa proprio da Céline Dion.