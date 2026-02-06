Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i comici che saliranno sul palco dell’Ariston

Il puzzle del Festival di Sanremo 2026 si arricchisce di nuovi tasselli. Con un video a sorpresa pubblicato sui suoi canali social, il direttore artistico Carlo Conti ha ufficializzato oggi i nomi della cosiddetta quota comica italiana che salirà sul palco dell'Ariston: Andrea Pucci e Lillo Petrolo, annunciato nei giorni scorsi

Il programma delle cinque serate

Secondo quanto annunciato dal "timoniere" del Festival, la staffetta della comicità sarà così distribuita:

Mercoledì 25 febbraio: Sarà il turno di Lillo , che porterà la sua stralunata simpatia nella seconda serata (affiancando anche Achille Lauro).

Sarà il turno di , che porterà la sua stralunata simpatia nella seconda serata (affiancando anche Achille Lauro). Giovedì 26 febbraio: Il palco sarà tutto per il comico milanese Andrea Pucci, al suo debutto assoluto in veste di co-conduttore a Sanremo

"Ma voi avreste problemi a fare una serata di co-conduzione?", ha scherzato Conti nella "chiamata di gruppo" virtuale con i due artisti, confermando un'edizione che punta decisamente sull'intrattenimento leggero e popolare ma che per il momento ha creato un hype ai minimi storici rispetto alle ultime edizione della kermesse canora.

Lillo Petrolo

La squadra di Carlo Conti

L'annuncio di oggi si aggiunge a un cast, che segue quello relativo alla serata dei duetti, che sta prendendo una forma decisamente internazionale e glamour. Ecco il riepilogo dei co-conduttori già confermati per questa 76esima edizione:

Laura Pausini: Sarà la "madrina" fissa di tutte le serate. La popstar mondiale torna a casa, ma questa volta con le chiavi del Festival in mano accanto a Conti.

Sarà la "madrina" fissa di tutte le serate. La popstar mondiale torna a casa, ma questa volta con le chiavi del Festival in mano accanto a Conti. Can Yaman: L'attore turco più amato d'Italia (che abbiamo visto su Rai 1 nei panni del nuovo Sandokan) è stato annunciato per la serata d'apertura di martedì 24 febbraio . Sarà lui a dare il tocco internazionale al debutto.

L'attore turco più amato d'Italia (che abbiamo visto su Rai 1 nei panni del nuovo Sandokan) è stato annunciato per la . Sarà lui a dare il tocco internazionale al debutto. Achille Lauro: L'eclettico artista affiancherà Carlo Conti nella serata di mercoledì , promettendo performance che, come sempre, faranno discutere.

Cos'altro sappiamo di Sanremo 2026?

Il Festival 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio) vedrà anche il ritorno della competizione separata per le Nuove Proposte, che quest'anno sarà presentata da Gianluca Gazzoli. Per quanto riguarda il contorno, la guida del PrimaFestival è stata affidata a Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, mentre Nicola Savino tornerà a fare le ore piccole con il DopoFestival.