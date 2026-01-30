Achille Lauro a Sanremo 2026 come co-conduttore: ecco in quale serata

Carlo Conti ha approfittato di una nuova finestra all'interno del TG1 di giovedì 29 gennaio per annunciare che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori dell'edizione 2026 del Festival

Un annuncio dell'ultimo momento di Carlo Conti aveva avvisato che il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 sarebbe stato ospite del TG1 delle 20:00 per un nuovo "spoiler" sulla prossima edizione della kermesse. E questa volta l'anticipazione si chiamava Achille Lauro.

D'altronde Conti l'aveva già detto: lui e Laura Pausini non sarebbero stati soli durante le cinque serate. E infatti questa volta Achille Lauro non canterà ma sarà il co-conduttore della seconda serata, quella di mercoledì 25 febbraio.

Achille Lauro torna a Sanremo per la settima volta

Achille Lauro a Sanremo 2025

Una storia d'amore che si allunga ogni anno di più quella tra il palco dell'Ariston e l'artista romano, visto che nel 2026 Lauro sarà a Sanremo per il settimo anno.

Tutto è iniziato nel 2019, quando si presentò in gara con Rolls Royce. Tornato l'anno successivo con Me ne frego, nel 2021 Amadeus l'aveva voluto come ospite per l'intera edizione, ospite fisso per tutte le cinque serate, mentre nel 2022 era tornato in gara con Domenica.

Se nel 2023 era tornato ancora una volta come ospite, dopo un anno di pausa, Achille Lauro si era ripresentato nella cittadina ligure ancora una volta come concorrente, questa volta con Incoscienti giovani.

Nel frattempo l'abbiamo visto anche su Sky, nel 2024 e nel 2025 come giudice di X Factor. E tra qualche settimana lo ritroveremo ancora una volta in quello che sembra diventato ormai il suo "habitat" prediletto, al fianco di Carlo Conti e di Laura Pausini, che sarà a Sanremo come conduttrice per tutto il periodo, dal 24 al 28 febbraio.

Chi saranno gli altri co-conduttore e co-conduttrici?

Achille Lauro è il primo dei nomi svelati dal direttore artistico del Festival, ma ce ne sono altri che si stanno facendo strada prepotentemente tra i soliti bene informati. Anzitutto quelli di Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe ex concorrenti della passata stagione di Ballando con le stelle.

Se sembra ormai archiviata la candidatura come co-conduttrice di Barbara D'Urso (che non dovrebbe tornare su Rai 1 neppure con un nuovo programma tutto suo, come invece sembrava certo al termine dell'ultima edizione del programma "ballerino" di Milly Carlucci), non si spengono invece le voci intorno a Samira Lui, reduce dal successo quotidiano de La ruota della fortuna al fianco di Gerry Scotti.

Privi di fondamento, a quanto pare, i rumor che vorrebbero Silvia Toffanin come co-conduttrice di una delle serate (che si erano accesi dopo l'annuncio, a suo modo storico, della partecipazione di Carlo Conti a Verissimo nella puntata di domenica 1° febbraio). Chi invece a quanto pare ci sarà davvero, e tutte le sere, è Belen Rodriguez. La conduttrice argentina (che in tanti vogliono come prossima concorrente di Ballando) non dovrebbe però essere co-conduttrice ma ospite di uno dei cantanti in gara, Samurai Jay: a quanto pare ha prestato la voce in una strofa del brano che il rapper porterà in gara all'Ariston.