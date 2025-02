Sanremo 2025, mea culpa di Fedez: "Errore gravissimo, spero di reggere", ma il suo brano conquista il web

Fedez è arrivato al Festival di Sanremo con sulle spalle il peso del gossip scatenato sulla sua separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Le esternazioni di Fabrizio Corona sui presunti tradimenti reciproci della coppia, che vedono coinvolto anche Achille Lauro, la cui esibizione è stata messa in scaletta strategicamente distante da quella di Fedez, rischiavano di offuscare la performance musicale del rapper milanese, ma fortunatamente la potenza del brano Battito non è passata inosservata, come dimostra il trend su X.

Ma andiamo con ordine. Ospite del podcast Pezzi, Fedez non si nasconde ed ammette i suoi errori e le sue responsabilità nelle rivelazioni di Fabrizio Corona.

"Non mi posso arrabbiare nel momento in cui l'errore viene da me. Quindi pago l'errore, un errore gravissimo. La cosa che mi spiace di più, ovviamente, è che tutta questa storia possa aver ferito e danneggiato altre persone oltre a me. E quindi non posso lamentarmi di una mia cavolata, anzi, più che una cavolata, di un mio errore gravissimo. Cioè l'aver parlato con chi poi ha riferito cose private. Anche se è la questione è un po' più complessa di così" ha ammesso il cantante. "Diciamo che quando sei giù.. Mi è capitato di essere in una situazione in cui ero molto preso emotivamente, e quando si è presi emotivamente si rischia di non capire nulla. In un momento di fragilità mi sono aggrappato a questa speranza per cercare di riallacciare una relazione personale, aggrappandomi a quel filo di speranza mi sono fatto trascinare e poi è successo quello che sapete".

Fedez ha fatto chiarezza anche sulle voci del suo presunto ritiro da Sanremo, negando di aver riferito a qualcuno la volontà di ritirarsi. "Sanremo forse è stato un altro filo a cui mi sono aggrappato. Se riesco a reggere questa, con tutti gli annessi e connessi è già qualcosa. Perché per me già fare Sanremo, come per qualsiasi artista, è emotivamente importante da gestire, farlo con anche un carico ulteriore che si è creato per colpa mia. Ci tengo sempre a ribadirlo perché è giusto che sia così, è comunque una sfida importante. Per me ancora di più perché non vengo da un periodo in cui mi sento proprio Iron Man. Il divorzio e i problemi di salute mi hanno temprato. Rispetto alla mia prima partecipazione nel 2021, riesco a gestire la pressione un po' meglio. Alle prove ho constatato che era tutto diverso, ma solo perché ero diverso io".

Battito fa impazzire il web

Se c'è chi storce il naso di fronte a tanta sincerità a stupire e conquistare il pubblico della prima serata di Sanremo è stato proprio il brano di Fedez, Battito, promosso dai commenti sui social media che invitano a mettere da parte i pregiudizi sul personaggio per giudicare solo ed esclusivamente il suo brano.

