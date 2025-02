Fedez con gli occhi "da alieno" sul green carpet di Sanremo 2025 : lenti a contatto o effetto ottico?

La presenza di Fedez a Saremo continua a far discutere. Prima il suo aspetto disorientato a Sarà Sanremo, poi il duetto con Marco Masini e, adesso, il suo aspetto al red carpet.

Il Festival di Sanremo deve ancora iniziare, ma Fedez è diventato di nuovo argomento di discussione su X. Stavolta non c'entrano né le esibizioni sul palco né le rivelazioni di Corona, ma i suoi occhi.

Cosa è successo: gli occhi di Fedez

Come gli altri protagonisti del Festival infatti, ieri sera Fedez ha sfilato sul green carpet durante Prima Festival e il suo aspetto è sembrato subito diverso dal solito. Gli occhi sembravano più grandi, dilatati, neri.

Per qualcuno semplice collirio, mentre per qualcun altro lenti a contatto. Ovviamente, quando c'è Fedez tutto fa notizia e sono partiti i vari meme su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Intanto Corona

Del resto, Fedez nel frattempo si trovava al centro dell'attenzione non solo per la sua partecipazione a Sanremo, ma anche perché nel frattempo Fabrizio Corona pubblicava un nuovo video sull'ex moglie Chiara Ferragni. Ovviamente, pur non essendo dedicato a lui, il nome di Fedez è uscito fuori ripetutamente.

Fedez con gli Articolo 31 a Sanremo 2023

Fedez a Sanremo 2025

Durante il Green Carpet, Fedez ha scattato un selfie con i conduttori e ha detto stare bene; alla sua uscita, ha ricevuto l'applauso dei presenti. Buona accoglienza anche nel pomeriggio, durante le prove, nel Teatro era scattato l'applauso al termine dell'esibizione.

Il rapper sarà in gara con il brano Battito, un pezzo che parla della battaglia contro la depressione, mentre nella serata dei duetti si esibirà insieme a Marco Masini con Bella Stronza. Stasera, nel corso della prima serata del Festival, ascolteremo tutte le canzoni in gara: non è ancora uscita la scaletta, ma Fedez dovrebbe esibirsi nella seconda parte della serata.