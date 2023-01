Sanremo 2023, Elena Sofia Ricci ospite della prima serata del Festival

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 ci sarà anche Elena Sofia Ricci, l'attrice lo ha fatto sapere nel corso di un'intervista rilasciata all'Ansa. Dopo aver lasciato il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, la Ricci sarà la protagonista della fiction Fiori sopra l'inferno.

Fiori sopra l'inferno andrà in onda dal prossimo 13 febbraio 2023 su Rai 1. Il progetto è tratto dall'omonimo libro di Ilaria Tuti. L'artista, con queste parole, ha annunciato il suo arrivo alla serata inaugurale del festival: "Ci sarò nella prima serata, quella del debutto: sono felice e ansiosa, anche se non è la prima volta, ma prometto che questa volta non canterò perché mi hanno costretto in passato anche a questo, con risultati che lasciano a desiderare".

"Vado come ospite per presentare la serie Fiori sopra l'inferno" ha precisato Elena Sofia Ricci. L'attrice ha ringraziato Amadeus per lo spazio che le concederà e il teatro dove è impegnata con lo spettacolo La dolce ala della giovinezza. "Un doveroso ringraziamento al teatro Quirino: sono in scena con il mio spettacolo mi ha concesso una giornata dirottando il pubblico di altre date", ha concluso.

Nella sinossi di Fiori sopra l'inferno si legge che Teresa, il personaggio di Elenna Sofia Ricci, dovrà confrontarsi e misurarsi tanto con i suoi limiti, quanto con le sue qualità di donna, grazie alla presenza di un affiatato gruppo di bambini che, come dei piccoli "Goonies", nell'amicizia trovano la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case e di sognare un mondo e una vita migliori, come è normale e giusto che sia, alla loro età. Teresa, con loro, mostrerà il suo lato più tenero e materno rivelandosi per ciò che è: una donna che ha volutamente sepolto la propria umanità dietro una patina di durezza e cinismo.