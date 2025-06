I Cesaroni puntano al ritorno di Elena Sofia Ricci: trattative in corso per la nuova stagione?

Elena Sofia Ricci ha ribadito più volte che non intende riportare la sua Lucia Liguori ne I Cesaroni - Il ritorno, la settima stagione della serie da poco ordinata. Ultimamente, però, sembra che la produzione sia tornata alla carica per convincere l'attrice a riprendere il ruolo, anche solo per una fugace apparizione.

A scriverlo è oggi Giuseppe Candela sulle pagine di CHI nella sua rubrica "C'è chi dice...". Come scrive il giornalista: "In tutte le uscite pubbliche ha escluso un suo ritorno nella nuova stagione de I Cesaroni. La produzione è tornata alla carica e starebbe cercando di convincere in extremis Elena Sofia Ricci per un cameo a sorpresa. A frenare l'attrice non sarebbe una questione economica".

Possibile che l'agenda dell'attrice sia così fitta di impegni da non trovare uno spazietto per i vecchi compagni d'avventura? O forse le ragioni sono da ricercarsi in altro?

I Cesaroni, la reunion all'Italian Global Series Festival

Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci ne I Cesaroni 4

Mentre a Roma sono in corso le riprese dei 12 nuovi episodi, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, il cast della serie cult si prepara a un mini tour estivo tra diverse manifestazioni. Se il 19 luglio è stato già annunciato al Giffoni un panel dedicato alla settima stagione de I Cesaroni, prima ancora, il 21 giugno, Claudio Amendola e compagni saranno a Rimini, ospiti della prima edizione dell'Italian Global Series Festival.

Casualità vuole che, allo stesso evento, lunedì 23 giugno, sarà presente anche Elena Sofia Ricci, che riceverà il Maximo Excellence Award. Che stia già bollendo in pentola l'annuncio di un ritorno che renderebbe felicissimi i fan?

I nomi già annunciati nel cast de I Cesaroni 7

I Cesaroni 7, la prima foto delle riprese

A distanza di 11 anni dall'ultima puntata (il finale della stagione 6 era andato in onda nell'ottobre 2014), Giulio Cesaroni (Claudio Amendola, ora in doppia veste di attore e regista) tornerà sullo schermo come padre devoto. All'inizio della nuova stagione, infatti, la sua vita scorrerà tranquilla tra la gestione della casa di famiglia e gli amici di sempre, tra cui non potrà mancare Stefania (Elda Alvigini).

In tutti questi anni gli sono rimasti accanto Rudi (Niccolò Centioni), Mimmo (Federico Russo), Marco (Matteo Branciamore) - che ora ha una nuova compagna, Virginia (Marta Filippi) - e il piccolo Adriano (Pietro Serpi). Direttamente da New York arriverà anche Marta (Valentina Bivona), figlia di Marco ed Eva (interpretata da Alessandra Mastronardi, che non prenderà parte alla reunion).

La serenità è però solo apparente: a gravare su Giulio c'è infatti la grave difficoltà economica in cui è piombata la bottiglieria di famiglia, che rischia ora, anche per colpa di Augusto (Maurizio Mattioli), di finire all'asta.

In bottiglieria, come cameriere, ora lavora anche Walter Masetti (Ludovico Fremont), amico fraterno di Marco sin dall'adolescenza.

Come farà ora il capostipite de I Cesaroni a salvare l'attività e i posti di lavoro che garantisce? Un grosso aiuto potrebbe arrivare da Livia, una donna piuttosto eccentrica, interpretata da una delle new entry eccellenti della nuova stagione: Lucia Ocone.

Altre aggiunte al cast storico sono anche quella di Ricky Memphis nei panni di Carlo, consuocero di Giulio, Andrea Arru e Chiara Mastalli.

Non sarà presente invece Max Tortora (visto in queste settimane su Canale 5, tra l'altro al fianco di Alessandra Mastronardi, nella ficiton Doppio gioco, disponibile in streaming su Mediaset Infinity), mentre potrebbe esserci una breve apparizione di Antonello Fassari, scomparso ad aprile, proprio mentre si girava da poco la nuova stagione.