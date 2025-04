David di Donatello 2025, Mika ed Elena Sofia Ricci emozionati nel video social: "Vi aspettiamo il 7 maggio"

Mika ed Elena Sofia Ricci saranno i conduttori della 70esima edizione dei David di Donatello e a confermare la notizia sono stati proprio loro, in un video pubblicato su Instagram che ha fatto salire il giusto hype per un evento del genere. Un mix di emozione, battute e spontaneità emerge dal backstage e anticipa il tono della serata prevista per il 7 maggio.

Mika ed Elena Sofia Ricci: grande sintonia, qualche battuta e un pizzico di ansia

La location è già pronta: Cinecittà ospiterà anche quest'anno la cerimonia più attesa del cinema italiano: i David di Donatello. Ma a sorprendere è la nuova coppia sul palco. Dopo l'addio di Carlo Conti, che ha guidato lo show per anni, e l'esclusione di Alessia Marcuzzi, la scelta è ricaduta su due volti amatissimi ma mai visti insieme in questo ruolo: Elena Sofia Ricci e Mika.

"Siamo molto felici, emozionati, gasati e super onorati di essere insieme", esordiscono i due protagonisti nel video girato nel backstage dopo aver registrato il promo. Tra un gioco di luci e battute ironiche ("Non sarai mica Mika", scherza Elena Sofia Ricci), mostrano una complicità immediata che promette bene per la serata. Che si vada finalmente verso un'edizione meno impostata e più frizzante?

Mika, che ha già maturato esperienze come conduttore a Stasera Casa Mika e presentatore all'Eurovision 2022, non nasconde l'entusiasmo. "Entusiasta e onorato di annunciare che presenterò insieme alla meravigliosa Elena Sofia Ricci la settantesima edizione dei David di Donatello", si legge nella caption del video su Instagram.

Cosa aspettarsi dalla serata del 7 maggio

Elena Sofia Ricci

Oltre alla curiosità per la conduzione, cresce ovviamente l'attesa per i premi. In testa alle nomination per i David di Donatello 2025 ci sono Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino con 15 candidature ciascuno. Segue L'arte della gioia di Valeria Golino, mentre Gloria! di Margherita Vicario si conferma una rivelazione.

Il countdown è ufficialmente iniziato: appuntamento il 7 maggio in prima serata su Rai 1. E chissà, magari la coppia inedita Mika - Ricci ci regalerà davvero qualche momento indimenticabile.