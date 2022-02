Sanremo 2022, Amadeus “Sergio Mattarella mi ha telefonato”

Il Presidente Sergio Mattarella ha telefonato ad Amadeus per ringraziarlo dell'omaggio fattogli nella terza serata di Sanremo 2022.

Sergio Mattarella ha telefonato ad Amadeus dopo l'omaggio tributatogli in apertura della terza serata di Sanremo 2022: la rivelazione è stata fatta dallo stesso Amadeus ai giornalisti presenti alla conferenza stampa di presentazione della quarta giornata della kermesse canora. Il conduttore è rimasto colpito per la telefonata, un momento che porterà per sempre nel suo cuore, ha assicurato visibilmente commosso.

Ieri è iniziato ufficialmente il nuovo settennato di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica ha giurato "di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione", dando vita al suo secondo mandato. Subito dopo il Presidente si è recato in Parlamento per il discorso di insediamento davanti ai Grandi Elettori che per ben 55 volte lo hanno interrotto con applausi.

Amadeus ad inizio della terza serata di Sanremo 2022, quella in cui il pubblico ha ascoltato tutte le 25 canzoni in gara, ha voluto omaggiare il Presidente e fargli sentire tutto l'affetto del pubblico dell'Ariston e degli italiani. Amadeus ha detto di aver saputo che il Presidente, insieme alla moglie Marisa e al fratello Piersanti, aveva assistito all'ultimo concerto di Mina, quello tenuto il 23 agosto 1978 al teatro tenda "Bussoladomani", per questo l'orchestra della Rai ha accennato alcune note di 'Grande, grande, grande', il brano di Tony Renis portato al successo da Mina.

Nella conferenza stampa di oggi, 4 febbraio, Amadeus ha raccontato la telefonata ricevuta dal Quirinale "Ho ricevuto una telefonata dal presidente Mattarella, se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente, non ci avrei creduto. E' stata una telefonata bellissima, il presidente ha seguito il festival, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso".

Il direttore artistico di Sanremo ha rivelato anche cosa ha replicato al Presidente "E' la sua telefonata che mi commuove, gli ho detto - e poi ha spiegato - E' stato un omaggio semplice, fatto con il cuore. Il presidente ha ricordato la serata alla Bussola, essendo un grande fan di Mina ha gradito veramente il nostro omaggio. Lo ringrazio di cuore".