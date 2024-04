Amadeus dice addio alla RAI: la comunicazione ufficiale al dg Giampaolo Rossi

Amadeus ha reso ufficiale il suo addio alla RAI: in mattinata è avvenuto l'incontro con il dg Giampaolo Rossi, mentre non è ancora stato ufficializzato il passaggio al Nove.

Amadeus lascia la RAI: la decisione, ormai inevitabile, è stata comunicata ufficialmente dal conduttore al dg Giampaolo Rossi. Il contratto dell'ex direttore artistico di Sanremo scadrà il prossimo 31 agosto e il suo futuro sembra già scritto: prossimamente dovrebbe arrivare anche l'annuncio del gruppo Warner Bros. Discovery che, dopo Fabio Fazio, ha strappato alla RAI un altro dei suoi nomi di punta.

La notizia mette fine a settimane di speculazioni sul futuro di Amadeus, attualmente il conduttore più importante e in vista nella scuderia RAI. Si è parlato di pressioni su di lui da parte dei vertici aziendali rispetto al cast di Sanremo 2024, così come di richieste del conduttore che l'azienda del servizio pubblico non avrebbe accettato. Tutto quello che però fin qui si conosce con certezza è il clima di cordialità in cui si sarebbe consumato l'incontro avvenuto stamane e la volontà esplicita di Amadeus di accogliere nuove sfide professionali.

Nel frattempo continuerà il lavoro del conduttore sull'amiraglia RAI ma molto probabilmente non fino alla fine di agosto: in programma, come comunicato stamattina da Fiorello, c'è l'ospitata nell'ultima puntata di Viva Rai2!, che il 10 maggio chiuderà i battenti (per sempre?), e che potrebbe essere l'ultimo atto di Amadeus per l'azienda del servizio pubblico.