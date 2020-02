Sanremo 2020, Fiorello a Tiziano Ferro: “Deve crescere, mi ha scatenato contro i suoi fan"

È Fiorello contro Tiziano Ferro a Sanremo 2020 dopo il famigerato hastag #fiorellostattezitto: i fan del cantante di Latina hanno insultato il conduttore siciliano che accusa 'io vittima di cyberbullismo'.

Nuovo capitolo delle polemiche sanremesi, protagonisti questa volta i due ospiti fissi del Festival di Sanremo 2020. Fiorello non ci sta e, in un'intervista a Selvaggia Lucarelli per The Post Internazionale, attacca Tiziano Ferro: "Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa". Lo showman rinfaccia a Tiziano di predicare bene e razzolare male: "Tiziano Ferro un po' di tempo fa ha detto in tv che le parole hanno un peso, ed è vero" - dice Fiorello riferendosi all'intervento di Ferro a Che tempo che fa - "dopo che ha lanciato sul palco l'hashtag #fiorellostattezitto, ho ricevuto insulti tremendi per 24 ore. Tu lanci un hashtag dal palco di Sanremo e sai cosa scateni".

I fan di Tiziano Ferro, a quanto pare, hanno riempito il buon Fiorello di insulti "Devi morire perché il nostro Tiziano deve cantare", "Merda, è lui la star!'", questi alcuni dei commenti nati dopo il famoso hastag #fiorellostattezitto. Giustamente lui ricorda quanto siano pericolosi atteggiamenti come quelli del cantante di Latina: "Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze? C'è un vigile che si è suicidato in questi giorni per gli attacchi sul web".

Fiorello è convinto: "Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d'odio nei miei confronti". L'uomo voluto fortemente da Amadeus come animatore del Festival ricorda le responsabilità di che parla a tanti milioni di persone: "abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c'è gente debole, che si butta dalla finestra, io sono io, non me ne frega niente, però c'è chi non regge. Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti".

Insomma pare che Tiziano Ferro, abbia steccato per la seconda volta, dopo quella presa cantando la canzone di Mia Martini, speriamo che il detto non c'è due senza tre per lui non valga.

