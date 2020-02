Sanremo 2020, le polemiche del Festival

Anche a Sanremo 2020 le polemiche sono di casa: a poche ore dall'inizio del Festival facciamo un riepilogo su tutte le discussioni che ci hanno accompagnato fino ad oggi, da quella su Rita Pavone e il rapper Cally, dalla delusione dei cantanti esclusi, fino ai compensi giudicati eccessivi.

Rita Pavone e la polemica politica

Una foto di Rita Pavone

Il Giorno della Befana Amadeus annuncio la partecipazione di Rita Pavone al Festival di Sanremo 2020 con il brano Niente (Resilienza 74). Nei giorni seguenti si scatenarono le polemiche contro "Lady Pappa col Pomodoro". Molti ricordarono i suoi Tweet contro i Pearl Jam e l'attivista Greta Thunberg: Il gruppo di Seattle, durante il concerto allo stadio Olimpico, sostenne lGreta Thunberga campagna #apriteiporti, e poco dopo Rita Pavone twittò "Ma farsi gli affari loro no???".

Qualche mese dopo la Pavone paragonò l'attivista sedicenne Greta a un "personaggio da film horror". In entrambi i casi Rita fu sommersa da migliaia di post di protesta. Qualche giorno dopo, accusata di cyberbullismo contro una minorenne, disse "non sapevo che Greta avesse la sindrome di Asperger".

Rita Pavone, anni, ha risposto alle critiche citando una frase di Charlie Chaplin: "Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro". Rita Pavone salirà sul palco dell'Ariston nel corso della prima serata.

Big Esclusi: l'amarezza dei cantanti e dei loro fan

Una foto di Marcella Bella

Tra i Big esclusi chi non l'ha presa bene è stata Marcella Bella "Subire un'ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l'aspetti - ha dichiarato subito dopo il 6 gennaio - spero che l'anno vecchio abbia portato via per sempre alcune persone che credevo amiche leali e sincere e che invece mi hanno pugnalato alle spalle...", molti hanno visto in Amadeus il destinatario di questo messaggio.

Lisa, vincitrice della prima edizione di Ora o mai più, ha scritto sui social "Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più... francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!".

Gerardina Trovato, la cantante siciliana ha detto che dopo l'esclusione di Sanremo è rimasta "senza una casa discografica e senza nemmeno i soldi per registrare le mie canzoni". Nelle ultime settimane la Trovato ha parlato in più occasioni delle enormi difficoltà economiche e personali in cui si è ritrovata, raccontando anche dei forti contrasti con sua madre.

L'esclusione di Michele Bravi ha provocato una rivolta su Twitter: molti sostengono che Amadeus avesse paura delle polemiche che sarebbero potute scaturire portando il giovane cantante a Sanremo. Due anni fa Bravi è rimasto coinvolto in

un incidente stradale a Milano nel quale aveva perso la vita una donna.

Rula Jebreal, la giornalista invisa ai sovranisti

Una foto di Rula Jebreal

L'arrivo di Rula Jebreal a Sanremo è stata una vera corsa ad ostacoli ricca di colpi di scena. Le prime indiscrezioni sulla partecipazione della giornalista a Sanremo provocarono una marea di critiche da parte dei cosiddetti sovranisti. Una levata di scudi contro Rula che coinvolse, naturalmente, anche Matteo Salvini, il quale dichiarò: "Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell'Ariston".

Queste polemiche sembravano aver sbarrato la strada del palco dell'Ariston alla giornalista palestinese naturalizzata italiana, infatti, dopo i primi rumors, la RAI si affrettò a smentire categoricamente la sua partecipazione al Festival. La questione tenne banco sui giornali e sul web per alcuni giorni.Dopo una settimana di tira e molla, mettendo fine alla querelle, la RAI ritornò sui suoi passi, soprattutto grazie alle insistenze di Amadeus. Il sette gennaio Viale Mazzini annunciò ufficialmente la partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo, dove declamerà un monologo da lei scritto sulla violenza contro le donne. Rula salirà sul palco dell'Ariston nel corso della prima serata.

Rula Jebreal, chi è la giornalista che sarà al Festival di Sanremo 2020

Amadeus e quella dichiarazione sessista in conferenza stampa

Una foto di Amadeus

Arriviamo alla madre di tutte le polemiche sul Festival di Sanremo 2020 che ha contraddistinto la seconda parte del mese di gennaio. Amadeus è stato travolto dalle critiche dopo la conferenza stampa di presentazione di Sanremo. Il direttore artistico parlando di Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, aveva dichiarato "Questa è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro".

La frase fece piovere su Amadeus accuse di sessismo, e mentre su Twitter si susseguivano i commenti sbigottiti, il conduttore veniva attaccato e difeso da fronti diversi.

Michelle Hunziker ha scritto sul social "In questi giorni devo dire che ho osservato incredula quello che sta accadendo". Heather Parisi ha preso in giro Amadeus, condividendo un simpatico video prodotto da Freeda.

L'ex Presidente della camera, Laura Boldrini, ha guidato la fronda delle deputate contro Amadeus: "Si scusi per le frasi sessiste".

Francesca Sofia Novello ha preferito rimanere in silenzio, e solo qualche giorno dopo ha ammesso che era rimasta ferita dalla frase di Amadeus, aggiungendo però che "Valentino Rossi mi ha consigliato di ridimensionare tutto".

E alla fine le scuse sono arrivate, Amadeus si è detto dispiaciuto per le polemiche precisando di esser stato frainteso e mal interpretato "Quello verso Francesca era un complimento - ha detto - nonostante sia una brava modella non ha mai sfruttato la popolarità del suo compagno per la sua carriera".

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che sarà l'inviata della trasmissione 'La vita in diretta' durante Sanremo 2020, Ha voluto esprimere la sua solidarietà al marito su Instagram "A volte 'un passo avanti, a volte 'un passo indietro'. Spesso accanto ma soprattutto la cosa più importante sempre, sempre felice". A difendere Amadaus è intervenuta anche l'attrice Maria Grazia Cucinotta.

Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus: "A casa faccio un passo indietro anche io"

Elisabetta Gregoraci "io fatta fuori per motivi politici"

Una foto di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sembrava dovesse far parte della squadra di Sanremo, affiancando Nicola Savino nella conduzione de L'Altro Festival, in onda dopo ogni serata del festival.

Secondo la Gregoraci però, sarebbe stato proprio il presentatore a chiedere la sua esclusione dal Festival, rea di essere stata sposata con Flavio Briatore. La conduttrice lanciò la pesante accusa dal suo profilo Instagram, dal quale nei giorni successivi continuò a condividere post contro il conduttore.

Nicola Savino ha provato a spegnere le polemiche affermando che la decisione non era legata al rapporto rapporto tra la showgirl calabrese e l'ex marito Flavio Briatore "Non ho mai parlato di destra e sinistra" disse a Radio Deejay. Amadeus ha dato un taglio a quest'altra polemica dichiarando "A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no".

Leo Gassmann e le accuse di nepotismo

Una foto di Leo Gassman

Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, è risultato uno dei cinque vincitori di Sanremo Giovani 2019 e si esibirà sul palco dell'Ariston nella sezione Nuove Proposte. Leo aveva sconfitto in un duello musicale Thomas, della scuola di Amici, grazie ai voti della super giuria, composta da uomini dello spettacolo tra cui Pippo Baudo. I social furono inondati di post, tutti accusavano Leo di essere passato solo grazie al suo cognome. Una polemica, nata e morta nel giro di ventiquattro ore.

Junior Cally, il rapper mascherato che nessuno voleva

Una foto di Junior Cally senza maschera

Parteciperà o non parteciperà, la presenza di Junior Cally a Sanremo è stata in dubbio fino alla fine. Il rapper romano era contestato da politici di destra e di sinistra, associazioni contro la violenza sulle donne, il MOIGE, tutti chiedevano alla RAI di squalificarlo. Nessuno voleva che Junior Cally contaminasse l'Ariston con la sua presenza. Sotto accusa i testi delle sue canzoni, una in particolare, Strega, pubblicata nel 2017. Il suo testo è stato considerato sessista e sul rapper sono piovute anche accuse di istigazione al femminicidio.

Alla fine, il braccio di ferro è vinto ancora una volta dal direttore artistico, il rapper salirà sul palco dell'Ariston e il brano che Junior Cally canterà a Sanremo non offenderà nessuno, parola di Amadeus. Il rapper salirà sul palco dell'Ariston nel corso della seconda serata.

Matteo Salvini e i compensi di Sanremo

Come ogni anno anche quest'anno i compensi dei partecipanti al festival sono stati al centro di numerose polemiche. Ecco le cifre che sono girate negli ultimi giorni: Amadeus dovrebbe guadagnare intorno ai 500mila Euro, Roberto Benigni 300mila Euro. Per Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, si è parlato di 145.000 Euro, Tiziano Ferro guadagnerà 300mila euro, ma il cantante ha deciso di devolvere tutto il suo cachet a cinque Associazioni di Latina.

Anche se gli stipendi sanremesi vengono pagati con i ricavi della pubblicità, i cachet da capogiro hanno provocato numerose reazioni tra qui quella di Matteo Salvini. L'ex Ministro, terminati gli impegni elettorali, ha twittato "Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche" condividendo una pagina con le indiscrezioni della stampa.

Salmo: 'A Sanremo non sarei a mio agio'

Una foto del rapper Salmo

Salmo è l'uomo della grande rinuncia. Il rapper di Olbia autore di uno degli album più venduti del 2019, era stato invitato come super ospite nella prima serata del Festival. Ma Salmo ha detto no, e ha dato le sue motivazioni nelle storie di Instagram "vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo 2020 per avermi invitato come superospite della prima serata, ma non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio". Il rapper, ha dato appuntamento ai suoi fan il primo giugno per un concerto a San Siro.