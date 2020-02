Sanremo 2020: Tiziano Ferro lancia l'hashatag virale #Fiorellostattezitto

Sanremo 2020 fa tendenza sui social, anche grazie a Tiziano Ferro ieri sera che ha lanciato l'hashtag #Fiorellostattezitto, diventato immediatamente virale e rimasto tra i trend su Twitter fino alla mattina.

Tra Tiziano Ferro e Fiorello c'è davvero della ruggine? No, assolutamente no, ma lo showman siciliano, nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020, ha occupato molto spazio della diretta, tra una gag vestito da Maria De Filippi, balletti, interventi a sorpresa (quello di Djokovic), duetti con i Ricchi e Poveri (praticamente l'unico momento in cui i "fantastici 4" non hanno cantato in playback). Cosa che ha divertito moltissimo il pubblico e fatto impennare gli ascolti, ma ha ritardato tutto il resto, compresa l'ultima esibizione di Tiziano Ferro.

Sanremo 2020: gli ospiti del Festival serata per serata

Il cantane di Latina, dopo aver duettato con quello che per il web è ormai suo padre, Massimo Ranieri, ha eseguito un medley di propri successi che è però andato in scena ben oltre la mezzanotte. E non ha certo nascosto un po' di fastidio con Amadeus, lanciando l'hashtag #Fiorellostattezitto, divenuto virale su Twitter in un batter d'occhio.

Hashatag che, a notte ancora più inoltrata, ha trovato la "sottoscrizione" di Piero Pelù, che, a L'Altro Festival, in onda su RaiPlay, ha raccontato di aver dovuto ritardare l'esibizione per colpa del Fiorello show.