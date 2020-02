Sanremo 2020, Achille Lauro contestato dallo spettatore, Mara Venier interviene: "Dategli il valium"

Mara Venier difende Achille Lauro a Sanremo 2020, anzi prima di Sanremo, nella diretta quotidiana di Radio2 che oggi ospitava l'artista romano. Uno spettatore gli ha urlato contro la conduttrice l'ha invitato a prendere "10 gocce di valium", come Vasco cantava.

Achille Lauro ha trovato la sua guardia del corpo personale, Mara Venier ha completamente distrutto un giovane di 36 anni che ha osato urlare "vergogna" al cantante che stava intervistando.

Andiamo con ordine: Mara Venier stava intervistando in diretta Achille Lauro, il cantante romano al centro di polemiche per aver cantato sul Palco dell'Ariston con un body attillato. Enrico, questo il nome del giovane 36enne, pensa che Achille abbia violato la sacralità dell'Ariston e gli urla "vergognati" da sotto il palco.

Lauro resta imperturbabile, alla Venier parte l'embolo. In un crescendo divertentissimo si rivolge al malcapitato: "Date 10 gocce di Valium a questo ragazzo, rilassati - e poi in romano- rilassate figlio mio, Aripijate, rilassati, amore della zia, dategli il Valium". Achille Lauro ride, mentre la regia fa partire la musica di Rocky. Mara continua: "Ti dice niente David Bowie?! Ti dice niente?! Vieni qui, se ti calmi puoi venire qui a parlare. Ma non devi essere aggressivo, puoi parlare, perché ognuno ha le proprie ragioni. Vieni qui amore de zia, però calmati".

Mara Venier dà il microfono al ragazzo che sostiene che certe cose a Sanremo non devono passare, poi precisa: "Mara non ho gridato a te vergogna", e lei: "amore, io te meno". Alla fine Enrico chiede scusa al cantante e poi si lamenta del gran numero di giovani a Sanremo, loda Iva Zanicchi e i Ricchi e Poveri. Nel frattempo il pubblico e i social sono tutti per zia Mara.