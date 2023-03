Barbara D’Urso e Mara Venier insultate da Qui Mediaset: "Tro*e". L'azienda: "Accesso Anomalo"

Ieri, durante la puntata di Domenica In, Barbara D'Urso è stata ospite di Mara Venier mentre su Canale 5 andava in onda Verissimo con Silvia Toffanin. Durante l'intervista su Qui Mediaset, account Twitter dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi, è stato pubblicato un post che insultava Mara e Barbara definendole 'Tro*e'. Mediaset parla di hackeraggio, ma Zia Mara non l'ha presa bene.

Barbara D'Urso è apparsa a Domenica in un videomesaggio a sorpresa per salutare la sua amica Gabriella Labate, l'attrice e showgirl, amica della conduttrice partenopea, è stata una delle ospiti del programma. Mentre Barbara e Mara chiacchieravano amichevolmente: "Mi mancano le nostre serate insieme a guardare la televisione", ha detto la D'Urso, dalla'altra parte, su Canale 5 c'era Silvia Toffanin.

Secondo le voci di dentro, i rapporti tra la compagna di Pier Silvio Berlusconi e la D'Urso non sono buoni. La partecipazione di 'Carmelitta' a Domenica In da qualcuno è stata considerata un dispetto alla competitor di Mara. Proprio mentre il pubblico da casa faceva queste considerazione, Qui Mediaset, account Twitter dell'azienda di Berlusconi, ha postato: "Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy". Il Tweet è stato cancellato, ma numerosi utenti hanno fatto in tempo a catturare lo screen e a diffonderlo.

Mediaset, dopo aver cancellato il post, ha pubblicato un Tweet in cui ha scritto: "Informazione di servizio. Abbiamo rilevato un accesso anomalo al nostro profilo. A seguito dell'intervento tecnico necessario potremo avere malfunzionamenti dell'account. Ci scusiamo per il disturbo".

Poco dopo, il profilo QuiMediaset è stato disattivato. Mara Venier, su Instagram, rispondendo al commento di un utente su quello che era successo in questa nuova turbolenta domenica, ha scritto "Molto brutto".