Mara Venier assente da Domenica In: 'Ho il Covid, bisogna stare ancora attenti', polemiche per il suo appello

Ieri, domenica 12 novembre, Mara Venier non è riuscita a condurre Domenica In. Rai 1 ha trasmesso un 'best of' del programma. Attraverso un video su Instagram, la conduttrice ha spiegato di essere positiva al Covid. Il suo appello a mantenere alta l'attenzione è stato criticato da alcuni follower che ritengono eccessivo l'allarmismo di Mara Venier, mentre in realtà si tratta solo di buon senso.

Preoccupazioni per la Salute di Mara Venier: Domenica In Senza la Conduttrice

Ieri pomeriggio, i numerosi fan di Mara Venier, si sono preoccupati nel non vederla alla conduzione di Domenica In. Le condizioni di salute di Zia Mara hanno tenuto in ansia i numerosi ammiratori della conduttrice del programma domenicale della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Per rassicurare i suoi follower, Mara Venier ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha dichiarato di essere positiva al Covid, sottolineando di aver contratto il virus in modo piuttosto significativo e ha chiesto a tutti di mantenere alta l'attenzione. Quest'ultima parte del suo messaggio è stata oggetto di critiche da parte dei soliti detrattori che popolano i social media.

L'Annuncio di Mara Venier su Instagram

Scopriamo cosa ha detto Mara Venier: "Ciao a tutti. Allora come avete visto la puntata di oggi di Domenica In era un meglio di. Non sono andata in diretta perché mi sono presa il Covid, un Covid anche bello forte", ha esorditola conduttrice.

"All'inizio pensavo fosse un'influenza, poi ho fatto il tampone ed è uscito questo Covid" ha aggiunto. Poi, per rassicurare il suo pubblico, ha affermato: "Sono sicura che domenica prossima sarò in diretta di nuovo. Volevo ringraziare tutti per i messaggi. Non riesco a rispondere a tutti, grazie di cuore per l'affetto".

"Sto Covid è veramente maledetto. Bisogna stare attenti, continuare a stare attenti. Ci vediamo domenica prossima, sono sicura che starò bene", ha concluso Mara Venier, sottolineando così che il virus continua a circolare anche se, fortunatamente, in maniera meno virulenta.

Le Polemiche per l'appello della conduttrice

Alcuni suoi follower, fortunatamente una minoranza, ne hanno approfittato per esprimere le loro teorie negazioniste. Sotto al suo post si leggono frasi come: "Chiamala influenza, Mara, basta con questo terrorismo". "E le tue 4 dosi che hai pubblicizzato tanto", ha scritto un follower riferendosi ai vaccini fatti da Mara.

Mara Venier, giustamente, ha scelto di non rispondere a nessuno di questi commenti, optando di evitare qualsiasi polemica che sarebbe risultata totalmente superflua.