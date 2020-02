Sanremo 2020: Achille Lauro quasi nudo sul palco

Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata

Achille Lauro ha sconvolto anche Sanremo 2020 rimanendo quasi nudo sul palco, dopo essersi presentato sulla scalinata dell'Ariston coperto fino ai piedi da una cappa di velluto nero con dettagli dorati.

Il cantante romano, che è in gara con il brano "Me ne frego", è stato il primo ad essere annunciato da Rula Jebreal. Sempre sorprendente per i suoi look bizzarri, Achille Lauro aveva sorpreso già durante il consueto red carpet, sfilando in canottiera bianca, tatuaggi in bella mostra, capelli biondo platino e più muscoli del solito. E adesso, appena conclusa la prima esibizione al Festival di Sanremo 2020, abbiamo capito il senso, per così dire, dei muscoli meglio scolpiti. Lauro, neppure a metà canzone, ha slacciato il nastro che teneva su la cappa, rimanendo praticamente quasi nudo, avvolto solo in un micro body con paillettes.

Un po' Freddie Mercury, un po' David Bowie nel suo periodo Ziggy Stardust, un po' Jennifer Lopez, con sorriso sornione, su quelle parole "Ci son cascato di nuovo", Achille Lauro ha così svelato l'inedito look, tutto firmato Gucci, che, inutile dirlo, ha già conquistato l'attenzione dei media.

In realtà, come comunicato dal team dell'artista, quello di Lauro è un omaggio a San Francesco e alla celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.