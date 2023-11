Domenica In chiude prima, Fedez e Belen saltano le interviste: ecco cosa è successo

La puntata di Domenica In del 26 novembre chiuderà prima del previsto, la decisione dell'azienda ha costretto Mara Venier ha rinunciare alle già programmate interviste in diretta di Belen e Fedez che comunque saranno registrate e mandate in onda in un secondo momento. Ecco i motivi di questo slittamento.

Cambiamenti nella programmazione RAI

Domenica In domani, come ha riportato Tv Blog, chiuderà intorno alle 15:50, il motivo è semplice e non è legato agli ascolti del programma di Mara Venier, sempre in affanno contro il competitor Amici di Maria De Filippi.

La Rai ha deciso di spostare su Rai 1 lo Junior Eurovision Song Contest 2023 che inizialmente doveva andare in onda su Rai 2. Il secondo canale dell'azienda di Viale Mazzini, diventato da qualche settimana la casa del tennis, ospiterà la finale di Coppa Davis, se l'Italia eliminerà la Serbia nell'incontro che si disputerà oggi, sabato 25 novembre.

Impatto su Domenica In

Nella seconda parte di Domenica In, erano previste le interviste a Belen e Fedez. La modella argentina torna in Rai dopo aver dato buca ad Alessandro Cattelan. Il cantante invece, protagonista questa settimana di uno scontro a distanza con Morgan, rientra in Rai dopo il veto posto alla sua partecipazione a Belve.

Interviste registrate a Belen e Fedez

Mara Venier comunque non rinuncerà ad intervistare i suoi ospiti ma lo farà appena le luci della diretta si saranno spente. Sempre secondo quanto riportato da Tv Blog, le due interviste registrate dovrebbero essere trasmesse nella prossima puntata di Domenica In, quella del 3 dicembre.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più: amore e divertimento ad alta quota (FOTO)

Gli ospiti di Mara Venier del 26 novembre

Il portale, inoltre, anticipa che nella prima parte del suo contenitore domenicale, nonostante la modifica del programma, Mara Venier avrà comunque in studio due grandi artisti, uno del mondo della musica e l'altro del cinema. Con la conduttrice veneta, infatti, ci saranno Laura Pausini e Antonio Albanese.