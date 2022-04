The Lost City: Daniel Radcliffe ha richiesto un restyling prima di recitare al fianco di Brad Pitt

Daniel Radcliffe ha rivelato di aver parlato con il reparto trucco e di aver richiesto un restyling prima di recitare al fianco di Brad Pitt e Channing Tatum in The Lost City: l'attore 32enne, a proposito della pellicola, ha svelato: "Non ho mai avuto un aspetto migliore di quello che ho in questo film."

"Ricordo di aver parlato con quelli del reparto trucco prima dell'inizio delle riprese e di aver detto loro: 'Ragazzi, sono in un film con Channing Tatum e Brad Pitt, dovete fare qualcosa per la mia faccia e i miei capelli'", ha scherzato Radcliffe durante un'intervista di Magic Radio Breakfast.

"Non hanno detto una parola e hanno subito iniziato a tagliarmi i capelli, il risultato è stato un taglio molto molto carino, quello che ho ancora adesso, e poi mi hanno vestito con degli abiti semplicemente fantastici", ha aggiunto la star di Harry Potter.

Daniel Radcliffe ha rivelato che, sebbene nel cast di The Lost City figuri anche Brad Pitt, purtroppo non ha avuto modo di recitare con lui: "Le donne della mia vita erano deluse, mi dicevano cose tipo: 'dovresti chiedere di poter visitare il set quel giorno' e roba del genere... Comunque anche se non ho incontrato Brad, sono in un film con lui e per crederci devo ancora darmi un pizzicotto".